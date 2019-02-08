Son Dakika Haberleri: İTÜ Öğrencilerinin Bitirme Tezi "İznik"

İTÜ Öğrencilerinin Bitirme Tezi "İznik"

57 dakika önce

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri, 2018-2019 bahar yar ıyılı bitirme projesi olarak 15 kişilik ekip ile İznik'i ele aldı.

İTÜ Öğrencilerinin Bitirme Tezi
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri, 2018-2019 bahar yar ıyılı bitirme projesi olarak 15 kişilik ekip ile İznik'i ele aldı.

Öğrenci ve Hocalar İznik ziyaretlerinin ilk ayağında Belediye Başkanı Osman Sargın'ı ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler İznik hakkında Başkan Osman Sargın'dan ve Belediye İmar Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Öğrencilere bu çalışmaları esnasında Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. Azime Tezer, Doç. Dr. Reyhan Genli Yiğiter, Dr. Öğr. Üyesi Eren Kürkçüoğlu da eşlik etti.

İznik'in stratejik mekansal planlama ile doğal, sosyo-ekonomik ve yapılaşmış çevre verilerinin elde edilmesi ve tahlili sonucunda senaryo oluşturulması; gelişimine yönelik ilke, strateji ve politikaların ortaya konulması; farklı aktörlerin rollerinin belirlenmesi, kanuni ve mekani plan kapsamında eylem planlarının tanımlanması için İznik'te çalışmalar yapılacak. Ayrıca öğrenciler gün boyunca İzniklilerle anket yaptı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:52 Kaynak: İHA

Osman Sargın, İstanbul Teknik Üniversitesi, İznik, Eğitim, Güncel
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