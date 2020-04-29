İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Kurt:

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Kurt, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, 1918-1919 yıllarında milyonlarca insanın ölümüne yol açan İspanyol gribiyle benzerlikler gösterdiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnklılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Osmanlı'dan Cumhuriyete Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı" başlıklı panel, sanal ortamda düzenlendi.

Merkezin müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Kurt, yüz yıl önce özellikle Avrupa'yı kasıp kavuran İspanyol gribinin belirtileri ve salgına karşı alınan önlemler göz önüne alındığında, Kovid-19 ile birçok açıdan benzediğini ifade etti.

İspanyol gribinin ilk olarak Amerika'da görüldüğünü ve 1. Dünya Savaşı sebebiyle Avrupa'ya gelen Amerikan askeri birliklerinden yayıldığını anlatan Doç. Dr. Kurt, "O dönemde hastalık çok büyük tahribata neden oluyor. 50 ile 100 milyon arasında insanın ölümüne sebep olmuştur." dedi.

Koronavirüs gibi İspanyol gribinin de ilk çıktığı dönemlerde ciddiye alınmadığını vurgulayan Kurt, şöyle devam etti:

"İspanyol gribi ilk çıktığında saklanıyor ve basit bir grip denilerek ciddiye alınmıyor. Bugün dünyayı etkileyen koronavirüse çok benzeyen semptomları var. Nefes darlığı, çok kısa sırada zatürreye dönüşen bir durum olması ve hastaların kısa sürede ölmesi ciddi bir dehşet ortamı yaratıyor o yıllarda. Koronavirüs salgını İspanyol gribiyle birçok benzerlik taşıyor. Hastalık yayılınca hızlı tedbirler alınıyor. Bu tedbirler günümüzdeki önlemlerle çok benzer. İspanyol gribi esnasında da insanlar evlerine kapanıyor, neredeyse dünya çapında okullar kapanıyor ve kalabalıklar önlenmeye çalışılıyor. Birçok ülkede maske takma zorunluluğu getiriliyor. Hükümetlerin uygulamaları ve halkların tepkileri bugünkü uygulamalarla örtüşüyor."

Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar ise dünyada ilk karantina uygulamasının 14. yüzyılda İtalya'da uygulandığını belirtti.

Osmanlı'da ilk karantina uygulamasının ise 1831 yılında İstanbul'da görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Yaşayanlar, salgın hastalıkların hem karantina teşkilatının hem kamu sağlığı politikalarının uygulanması anlamında etkili olduğunu ifade etti.