İTÜ OTAM'da 8 bin 500'üncü test başarıyla gerçekleştirildi

Otomotiv sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalar yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (İTÜ OTAM), kuruluşunun 17'inci yılında 2020 Nisan sonu itibarıyla 8 bin 500'üncü testini başarıyla gerçekleştirdi.

İTÜ OTAM'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, "Koronavirüs sürecinde 'Artırılmış Gerçeklik Platformu' ve 'Uzaktan Yönetim Uygulamaları' ile çalışmalarımızı uzaktan da hız kesmeden sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu dijital dönüşüm sayesinde test yapmaya devam ediyoruz. 2020 Nisan ayı itibariyle 8 bin 500'üncü testimizi de başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elde ettiğimiz bu sayının yüzde 15'ini son bir yıl içerisinde gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Özcan, OTAM olarak geçen yıl üç vardiya sistemine geçiş yaptıklarını, bu çalışma sistemine geçişin doğal olarak gerçekleşen test sayısını da artırdığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Halen Renault, Ford, Honda, BMC Power, Tümosan, AVL, FEV, Birinci, Hexagon gibi onlarca otomotiv, savunma sanayi firmasına testler yapıyoruz. 8 bin 500'üncü testi, geliştirmesi Ford Otosan mühendislerince yapılan Ford'un Courier modelinin Ar-Ge çalışmaları kapsamında gerçekleştirdik. Bu test gibi, OTAM olarak, firmalarımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla üretim öncesi Ar-Ge, test ve sertifikasyon çalışmalarına yönelik testler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca elektrikli araçlar kapsamında enerji tüketimi ve menzil ölçümüne yönelik testler de yapıyoruz."