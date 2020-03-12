İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, Doğa Koleji eğitim yöneticileriyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, Doğa Koleji eğitim yöneticileriyle buluştu - Son Dakika

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, Doğa Koleji eğitim yöneticileriyle buluştu

6 saat önce

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Kolejinin eğitim yöneticileriyle buluştu.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, Doğa Koleji eğitim yöneticileriyle buluştu, System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Kolejinin eğitim yöneticileriyle buluştu.

Doğa Kolejinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Karaca ve Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, okulun Türkiye genelindeki tüm eğitim yöneticileriyle tanışma toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Karaca, "İTÜ'nün ve kurumlarının gücünü yanınızda hissedeceksiniz. Sizler bu gücün etkisiyle yeni başarılara imza atacaksınız. Bu başarı hepimizin ama en çok çocuklarımızın olacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karaca, okulun zorlu bir süreçten geçtiğini ancak eğitim yöneticileri, öğretmenler ve velilerin desteğini yanlarında hissettiklerini aktararak, "Elbette bu zaman aldı ama sizlerin bu sürece verdiğiniz desteği hep yanımızda hissettik. Doğa Koleji mensubu her bireyin hakkını, hukukunu savunacağımı, her zaman yanınızda olacağımı bilmenizi isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Serhat Özeren de İTÜ'lüler olarak her zaman liyakat ve performansa önem verdiklerini belirtti.

Özeren, önlerindeki süreçte kampüs ziyaretlerine başlayacaklarını anlatarak, "Türkiye genelindeki tüm kampüslerimizde öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve velilerimizle bir araya geleceğiz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi birlikte kucaklayacağız. 250 yıllık ulu bir çınar olan İTÜ'nün desteğini her zaman yanımızda hissedeceğiz. Bunun temellerini attık, planlamamızı yaptık, uygulamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mehmet Karaca, Doğa Koleji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı

Son Dakika Haberleri
17:12 New York'ta Kovid-19 ile mücadele devreye asker girdi (1) - NEW
17:12 TOKAT Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyede
17:12 CHP'de kurultay kararını MYK verecek
17:12 İpekyolu'nda bahar temizliği ve dezenfekte çalışması
17:12 Muğla'da temizlik işçisi bulduğu parayı polise teslim etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:14:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İTÜ Rektörü Prof. Dr. Karaca, Doğa Koleji eğitim yöneticileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]