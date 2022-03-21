İTÜ Robot Olimpiyatları 2022 Bitexen sponsorluğunda başlıyor - Son Dakika
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İTÜ Robot Olimpiyatları 2022 Bitexen sponsorluğunda başlıyor

21.03.2022 14:46
İTÜ Robot Olimpiyatları 2022 Bitexen sponsorluğunda başlıyor

FinTek şirketlerinden Bitexen Teknoloji A.Ş.'nin altın sponsor olduğu İTÜ Robot Olimpiyatları (İTÜRO) 24-25-26 Mart'ta İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

FinTek şirketlerinden Bitexen Teknoloji A.Ş.'nin altın sponsor olduğu İTÜ Robot Olimpiyatları (İTÜRO) 24-25-26 Mart'ta İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından bu yıl on dördüncüsü düzenlenecek olan İTÜ Robot Olimpiyatları 2022 robotik alanında çalışma yapmakta olan öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Kökleri İTÜ ARI Teknolojiye dayanan Bitexen Teknoloji geçtiğimiz yılda sponsor olduğu İTÜ Robot Olimpiyatlarında yerli ve yabancı akademisyenlerin seminerlerinin yanı sıra ödüllü yarışmalar ve günümüzün en popüler konularından olan metaverse üzerine bir panel de gerçekleştirecek.

Üç gün sürecek etkinlikte Derin Uzayda Bilim konusunu NASA araştırmacılarından olan popüler bilim yazarı Umut Yıldız ile Girişimcilik ve Teknoloji konusunu Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aytül Erçil ile İnsan-Robot Etkileşimi konusunu Koç Üniversitesi Robotik ve Mekatronik laboratuvarında devam etmekte olan Prof. Dr. Çağatay Başdoğan ile konuşulacak. 22 Temmuz 1987 yılında Kozmonot olarak uzaya giden Muhammed Faris'in deneyimlerini aktaracağı seminerler de olacak.


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İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel, Robot, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İTÜ Robot Olimpiyatları 2022 Bitexen sponsorluğunda başlıyor - Son Dakika
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