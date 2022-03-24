İTÜ Robot Olimpiyatları başladı - Son Dakika

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Robot Olimpiyatları (İTÜRO), öğrencilerin geliştirdikleri robotik çalışmaların yanında Boston Dynamics şirketine ait dünyaca ünlü robot köpek "Spot"a da ev sahipliği yapıyor.

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Kulübü tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen İTÜ Robot Olimpiyatları başladı.

26 Mart'a kadar İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde devam edecek etkinlik kapsamında, robotik alanında çalışma yapan öğrenciler, akademisyenler ve endüstri temsilcileri bir araya gelme fırsatı bulacak.

Açılışta konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, üniversitenin en güçlü yönlerinden birinin, öğrenci çalışmaları ve öğrenci kulüplerine verdiği önem ve değer olduğunu söyledi.

Üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Koyuncu, "Şu anda yaklaşık 250'ye yakın öğrenci kulübümüz var. 100'e yakın proje takımımız var. Bunların her biri ayrı ayrı değer üretiyor ve kendi alanlarında katkı sağlamaya çalışıyor." dedi.

Koyuncu, üniversitede bu tür faaliyetlere katılan öğrenciler için hazırladıkları projeye değinirken, şunları kaydetti:

"Bu aktiviteleri düzenleyen, bu aktivitelere katılan arkadaşlara İTÜ, somut karşılıklarını verecek. Şu anda mikro kredilendirme denilen bir proje üzerinde çalışıyoruz. Öğrenci projelerine ve yarışmalara katılan arkadaşların faaliyetlerini kredilendirmeyi planlıyoruz. Bu, dünyada yeni bir trend. Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da birkaç ülkede başlamış bir çalışma olarak öne çıkıyor. Yoğun emeklerle hazırlanan bu tür faaliyetler için artık ileride 'bakın biz bu faaliyeti yapmıştık, üniversite de bunu şu şekilde kredilendirmişti' diyebileceksiniz."

"Etkinliğimiz, üniversiteler düzeyinde gerçekleşen en büyük robotik organizasyondur"

Öğrencilerin bu etkinliklerle deneyim kazanması ve kendi alanları dışında hem sosyal hem de akademik düzeyde bilgilerini zenginleştirmesinin önemine işaret eden Koyuncu, "Günümüzde teknolojik gelişime yön vermenin en iyi yolu, farklı alanların birbiriyle entegre bir biçimde çalışmasıdır. Farklı disiplinlerin birbirini desteklemesi ile birbirinin açığını kapatması bu yöntemin en iyi taraflarında birini oluşturmaktadır. 2007'de başlayan ve bu yıl 14'üncüsü düzenlediğimiz İTÜ Robot Olimpiyatları, robotik alanda çalışan öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi ve sektör temsilcilerimizi bir araya getirerek bir sinerji oluşturmaktadır. Bu etkinliğimiz, üniversiteler düzeyinde gerçekleşen en büyük robotik organizasyondur." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında değişik seviyelerde düzenlenen yarışmalarla her yaş grubu için robotik teknolojiler konusundaki çalışmaları özendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Koyuncu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylece farklı bölümlerden öğrencilerin bir araya gelip birbirleriyle etkileşim ve paylaşım içerisinde bulunmalarını, yaratıcı projelere imza atmalarını, kendilerini geliştirip mesleğe faydalı bireyler haline gelmelerini sağlamak istiyoruz. Bunun yanında İTÜ Robot Olimpiyatları, Türkiye başta olmak üzere dünyadaki endüstriyel gelişim ışığında teknik kapasiteye, etik değerlere ve AR-GE bilincine sahip mühendisleri sisteme kazandırmayı hedeflemektedir."

Etkinlikte ayrıca, Boston Dynamics şirketine ait dünyaca ünlü robot köpek "Spot" da yer aldı.