Üye Girişi
İTÜ Rover Takımı, Avrupa'nın en büyük uzay ve robotik yarışmasından 2 ödül kazandı - Son Dakika

İTÜ Rover Takımı, Avrupa'nın en büyük uzay ve robotik yarışmasından 2 ödül kazandı

21.09.2021 12:17

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rover Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük uluslararası uzay ve robotik yarışması European Rover Challenge Yarışmasında 2 ödül kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rover Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük uluslararası uzay ve robotik yarışması European Rover Challenge Yarışmasında 2 ödül kazandı.

İTÜ Rover Takımı, Kielce Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen European Rover Challenge Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

15 ülkeden toplam 58 takımın katıldığı yarışmada öğrenciler, genel klasmanda gümüş madalyanın yanında "En İyi Robot Kol" ödülünü almaya hak kazanarak tüm Türk rover takımları tarafından alınmış en yüksek uluslararası sıralamayı elde etti.

İTÜ Rover Takımı Kaptanı ve Fizik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf Öğrencisi Burak Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemiden dolayı yaklaşık iki senedir yarışmanın yüz yüze yapılmadığını, bu yıl yüz yüze yarışmanın tekrar düzenlendiğini ve başarı elde ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Takımının farklı mühendislik, temel bilim ve mimarlık fakültelerinde eğitim gören toplam 46 öğrenciden oluştuğunu belirten Aydın, "Türkiye'nin en köklü teknik üniversitesinde eğitim görürken İTÜ Rover Takımı gibi başarıdan başarıya koşan ve her sene daha ileriye giden bir ailenin parçası olmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Aydın, yarışmaya ekip arkadaşlarıyla beraber hazırlandıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yarışmada başarılı olmak için çok çalıştık. Ürettiğimiz aracımız zorlu arazilerde kendi başına gidebilmekte ve bir astronotun uzay gemisinin dışarısında yapması gereken her şeyi robot kolu yardımıyla yapabilmektedir. Katıldığımız yarışmaların istekleri doğrultusunda aracımızın kabiliyetlerini videoya kayıt alıp yarışmaya göndermiştik. European Rover Challenge Yarışması her yıl eylülün ortalarında gerçekleşiyor. Bu seneki yarışmada yarışmanın en iyi robot kolu seçilmenin yanı sıra genel sıralamada da ikincilik elde ettik. Yarışmada ülkemizi başarıyla temsil edip 2 ödül kazandığımız için çok mutluyuz. Bir sonraki yarışmamız haziran ayında gerçekleşecek olan University Rover Challenge olacak ve orada da birincilik için mücadele edeceğiz. Ayrıca takımız daha önce Amerika'da NASA'nın en büyük destekçisi olduğu University Rover Challenge'da üçüncülük ve 'Bilim Özel Ödülü'nü de almıştı. Türkiye'nin uzay hedefleri doğrultusunda ilerleyen tecrübeli takım, ilham veren başarılarıyla Türk gençliğine ekol oluşturmaya devam ederken ülkemizin SİHA teknolojilerinde kanıtladığı teknolojik üstünlüğü rover teknolojilerinde devam ettirmeyi hedefliyoruz."

Aydın, robotik sektöründeki son teknolojileri daha yakından takip etmek ve onlara uyum sağlayabilmenin yanı sıra takımın ve Türk mühendisliğinin başarılarının uluslararası platformlarda duyurulurken hedeflerine daha büyük adımlarla ilerleyebilmesi için aldıkları desteklerin her zaman önemli olduğunun sözlerine ekledi.

İTÜ Rover Takımı, Avrupa'nın en büyük uzay ve robotik yarışmasından 2 ödül kazandı
İTÜ Rover Takımı, Avrupa'nın en büyük uzay ve robotik yarışmasından 2 ödül kazandı
İTÜ Rover Takımı, Avrupa'nın en büyük uzay ve robotik yarışmasından 2 ödül kazandı
İTÜ Rover Takımı, Avrupa'nın en büyük uzay ve robotik yarışmasından 2 ödül kazandı
İTÜ Rover Takımı, Avrupa'nın en büyük uzay ve robotik yarışmasından 2 ödül kazandı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Rover, Aydın, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İTÜ Rover Takımı, Avrupa'nın en büyük uzay ve robotik yarışmasından 2 ödül kazandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti 12:40 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş 12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış 12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini 11:53 El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter'da kendini "diktatör" olarak tanımladı Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti 11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi 11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi
Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak 11:00 Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi 10:23 Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi

Son Dakika Haberleri
12:50 Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi
12:39 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti
12:28 Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum
12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti
11:44 Türkiye'nin festivali TEKNOFEST başladı! Ziyaretçileri birçok sürpriz ve etkinlik bekliyor
11:30 Kara Kartal'da 6 sakat, 2 şüpheli! Adana Demir maçı öncesi, Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk çekiyor
Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi         
12:51
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum         
12:29
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü         
12:01
Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü         
11:52
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir         
11:10
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu Son Dakika! Sudan'da bir grup askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi başarısız oldu         
09:32
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Sıfır otomobillerde Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt         
19:29
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu Şüphe yaratan olay! Yalnız yaşayan doktor, sandalyesinde oturur vaziyette ölü bulundu         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 13:02:11. #1.13#
SON DAKİKA: İTÜ Rover Takımı, Avrupa'nın en büyük uzay ve robotik yarışmasından 2 ödül kazandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement