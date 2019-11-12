Son Dakika Haberleri: İTÜ: Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi raporu hazırlayanların kişisel görüşü
Son Dakika Güncel İTÜ: Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi raporu hazırlayanların kişisel görüşü - Son Dakika

İTÜ: Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi raporu hazırlayanların kişisel görüşü

6 saat önce

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan duyurulara ilişkin, kişisel görüş olarak değerlendirilen söz konusu raporun, üniversitenin resmi görüşü olmadığını bildirdi.

İTÜ: Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi raporu hazırlayanların kişisel görüşü, System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan duyurulara ilişkin, kişisel görüş olarak değerlendirilen söz konusu raporun, üniversitenin resmi görüşü olmadığını bildirdi.

İTÜ'den yapılan açıklamada, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptaliyle ilgili yaptığı kamuoyu duyurusunda üniversiteyle ilgili maddeler yer aldığı belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"İBB'nin Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ne ilişkin raporun İTÜ Rektörlüğü üzerinden ilerlenerek değil, akademisyen görüşü olarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Bir raporun kuruma ait resmi görüş olarak değerlendirilebilmesi için, hazırlanan raporun ilgili idarecilerin konunun uzmanı akademisyenleri resmi olarak görevlendirmesi gereklidir. Bu şekilde hazırlanmayan görüş ve raporlar İTÜ resmi görüşü değil, raporu hazırlayanların kişisel görüşü olarak değerlendirilmelidir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Sözcüsü Ongun, 2020 su fiyatlarına neden zam yapıldığını 3 maddeyle açıkladı
TEVFİK GÖKSU: İBB'NİN İLERİ SÜRMÜŞ OLDUĞU BÜTÜN TEZLER ÇÜRÜTÜLMÜŞTÜR İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 00:48:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İTÜ: Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi raporu hazırlayanların kişisel görüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]