İTÜ, sürdürülebilir kalkınma amaçlarında bin 200 üniversite arasında ilk 50'ye girdi - Son Dakika

İTÜ, sürdürülebilir kalkınma amaçlarında bin 200 üniversite arasında ilk 50'ye girdi

26.04.2021 13:23
İTÜ, sürdürülebilir kalkınma amaçlarında bin 200 üniversite arasında ilk 50'ye girdi, System.String[]

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE), bin 200 üniversitede yaptığı sürdürülebilir kalkınma amaçları alanındaki araştırma sonucuna göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), dünya sıralamasında iki kategoride ilk 50 üniversite arasında yer aldı.

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE), bin 200 üniversitede yaptığı sürdürülebilir kalkınma amaçları alanındaki araştırma sonucuna göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), dünya sıralamasında iki kategoride ilk 50 üniversite arasında yer aldı.

İTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, THE, küresel üniversitelerin Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirme düzeyini ölçtü. İTÜ bu sıralamada, bin 200 üniversitesi arasından "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" başlığında dünyada 24'üncü, Türkiye'de 1'inci, "Nitelikli Eğitim" başlığında ise dünya genelinde 48'inci, Türkiye'de ise 2'nci oldu.

Öte yandan, geçen sene THE'nın etki sıralamasına göre, BM'nin "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" uyum sürecinin ölçülmesi sonucunda İTÜ'nün ortalaması 601+ düzeyindeyken, bu yıl sıçrama gerçekleştirerek 101-200 bandında yer aldı.

??????? İTÜ Öğretim Üyesi ve Uluslararası Derecelendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hale Özgün, "İTÜ, özellikle 'Nitelikli Eğitim' ve 'Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı' başlıklarında dünya sıralamalarında ilk 50 ve ilk 25 içerisinde yer alarak dünyanın en saygın, en iyi eğitim veren ve çok yönlü sanayi işbirliği kuran üniversitelerinden biri olduğunu kanıtladı. Üniversitemizin elde ettiği bu başarının, ilerleyen yıllarda artan bir ivmeyle devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları nedir?

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" tüm dünyada yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim ve barışı yapılandırma, iklim değişikliği ve afet riski ve ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlarda belirlenen amaçları içeriyor. Birleşmiş Milletler çatısı altında Ocak 2016'da yürürlüğe giren ve 2030 yılına kadar belirlenen on yedi hedefte anlamlı bir ilerleme kaydedilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Birleşmiş Milletler, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İTÜ, sürdürülebilir kalkınma amaçlarında bin 200 üniversite arasında ilk 50'ye girdi - Son Dakika


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