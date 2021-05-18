İTÜ tarafından Prof. Dr. Mehmet Toner'e fahri doktora unvanı verildi - Son Dakika

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), "dünyada ve Türkiye'de bilim ve teknolojinin ilerlemesine yaptığı katkıları ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atması" dolayısıyla Prof. Dr. Mehmet Toner'e fahri doktora unvanı verdi.

İTÜ'de düzenlenen fahri doktora tevdi töreni, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda katılımla gerçekleştirildi. Tören, İTÜ'nün YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Törende konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, vefat eden İTÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir'e rahmet diledi.

Prof. Dr. Toner hakkında bilgi veren Koyuncu, bilimde multidisipliner bir yaklaşımı benimsemenin ve çalışmaları bu bakış açısıyla yapmanın başarıyı büyük oranda etkilediğini söyledi.

Koyuncu, "İTÜ Senatosu olarak, 27 Mayıs 2019 tarihli ve 703 sayılı toplantısında aldığımız kararla dünyada ve ülkemizde bilim ve teknolojinin ilerlemesine yaptığı büyük katkıları ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atmış olması nedeniyle değerli hocamız Prof. Dr. Mehmet Toner'e fahri doktoramızı takdim ediyoruz. Bu törenimiz 2020 Mart ayında planlanmıştı, pandeminin başlangıcına denk gelmişti. Bu nedenle 1 yıl ötelemek durumunda kaldık. Bu nedenle de hocamızdan özür diliyoruz." diye konuştu.

"Ben çok kötü bir talebeydim"

Törende konuşan Prof. Dr. Toner, geçen yıl salgın nedeniyle çok zor günler geçirildiğini ve herkesin bir şekilde sevdiği bir insanı kaybettiğini belirterek, vefat edenlerin yakınlarına ve üniversiteye baş sağlığı diledi.

İTÜ camiasının kendisine böyle bir gururu yaşatacağının ve ödül alacağının aklına gelmediğini aktaran Toner, "Bu ödülü aldım, elimde durduğu için de bir itirafta bulunmak istiyorum. Geri alamazsınız diye ümit ediyorum. Ben çok kötü bir talebeydim aslında. Anne babam da çok üzülürdü. İlkokulu bitiremeyeceğim konusunda bahisler olurdu ailede." ifadelerini kullandı.

"En güzel başarısızlığım bu makine fakültesine, bölümüne girmek oldu"

Ortaokulda da çok fazla başarı gösteremediğini, lise de ise biraz çalışmaya başladığını anlatan Toner, şöyle devam etti:

"Ailemizde hiç doktor yoktu. Ben hep doktor, cerrah olmak istiyordum. Çok zor bir imtihandı. Ben o imtihanda tıp fakültelerine giremedim. O sene yeni açılmış makine bölümü vardı. Gümüşsuyu'ndan 8-10 hocamız, Maçka'da yeni bir bölüm açmışlardı. İlk açıldığı sene puanları düşük olduğundan benim puanım Maçka makineye tekabül etti. Makineci olmayı bilmiyordum, ailede mühendis yoktu. Benim belki de en güzel başarısızlığım bu makine fakültesine, bölümüne girmek oldu. Orada öğrenmenin ciddiyetini, güzelliğini anlatan iki çok değerli hocam oldu. Hepsi değerliydi ama ikisi bana kanatlarını açtı. Aksel Öztürk hocamız bugün New York'ta. Orada bir ekosistemi kurmuştu. Termodinamik kürsüsünün ısı transferi içinde. Bu ekosistemin içinde bugün burada olan Abdurrahman Kılıç hocam vardı. Ailenizin dışında hayatınıza hiç bir şey beklemeden dokunan insanlar olacak. Bu insanlar hem kalpleriyle hem de akıllarıyla sizin yönünüzü değiştirecekler. Ben onlara 'Meleklerim' diyorum. Benim teknik üniversitede yıldızımın parlamasına sebep bu iki hocam."

Bilim insanının aklında doğruyu bulmak olduğunu kaydeden Toner, MIT'ye kabul edilmesinin yönünü değiştirdiğini de aktararak, bugünlere gelmesindeki serüvenini anlattı. Toner, katkı verenlere teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Mehmet Toner'in öz geçmişi

Prof. Dr. Mehmet Toner, 1983 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmasının ardından 1985'te MIT'de yüksek lisans ve 1989'da ise tıbbi mühendislik alanında doktorasını tamamladı.

Doktorasını aldıktan sonra Harvard Tıp Fakültesinde biyomedikal mühendisliği alanında yardımcı doçent olarak göreve başlayan Toner, 1996 yılında doçent, 2002 yılında ise profesör unvanını aldı.

Amerikan Makine Mühendisleri Topluluğu (ASME) tarafından üç ödüle layık görülen Toner, 1994 yılında YC Fung Genç Bilim İnsanı Ödülü, 2013 yılında biyomühendislik alanında katkılarından dolayı H.R. Lissner Madalyası ve uygulamalı çalışmaları nedeniyle 2020 Savio-Woo Madalyası'nı almaya hak kazandı. Nobel Komitesi'nin 2017 yılında düzenlediği "Microfluidics" (Mikroakışkanlar) toplantısına davet edilen Toner, özellikle kanser tedavisi alanında yaptığı çalışmalarla uluslararası camiada başarılar elde etti.

60'ın üzerinde patenti, 350'den fazla bilimsel yayını bulunan Toner, 400'ün üzerinde de konferans verdi. Toner, çeşitli biyoteknoloji ve medikal cihaz şirketlerinin bilimsel danışma kurullarında yer alarak, birçok start-up şirketin kuruculuğunu üstlendi.