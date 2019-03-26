İTÜ Teknokent'ten çıkan SMG, 30 ülkeye hizmet veriyor

Türkiye'de ve dünyada kendi geliştirdiği yazılımı ve kendi ürettiği müzikleri ile dijital yayın yapan tek kurum olduğu belirtilen SMG bugün 30 ülkede, 10 bini aşkın noktada 700'den fazla kuruma telifli müzik, anons ve jingle yayını hizmeti sunmaya başladığını açıkladı.

Türkiye'de ve dünyada kendi geliştirdiği yazılımı ve kendi ürettiği müzikleri ile dijital yayın yapan tek kurum olduğu belirtilen SMG bugün 30 ülkede, 10 bini aşkın noktada 700'den fazla kuruma telifli müzik, anons ve jingle yayını hizmeti sunmaya başladığını açıkladı.

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