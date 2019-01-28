Son Dakika Haberleri: İTÜ – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Eğitimi Başlıyor

İTÜ – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Eğitimi Başlıyor

2 saat önce

Enerji sektörünün hem dünya da hem de Türkiye de katlanarak büyümesi beklenmektedir. Ülkelerin büyüme ve refah düzeylerini belirleyecek sektör olarak görülmesi nedeniyle geleceğin popüler meslekleri arasın da birinci planda önem kazanmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerinin giderek daha da önemli hale gelmesi, enerji sektöründe bu alanda bilgi sahibi profesyonellere olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu ihtiyacı fark eden Business Management Institute, […]The post İTÜ – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri eğitimi başlıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

İTÜ – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Eğitimi Başlıyor, System.String[]
Enerji sektörünün hem dünya da hem de Türkiye de katlanarak büyümesi beklenmektedir. Ülkelerin büyüme ve refah düzeylerini belirleyecek sektör olarak görülmesi nedeniyle geleceğin popüler meslekleri arasın da birinci planda önem kazanmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerinin giderek daha da önemli hale gelmesi, enerji sektöründe bu alanda bilgi sahibi profesyonellere olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu ihtiyacı fark eden Business Management Institute, ITU Enerji enstitüsü ve İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı"nı düzenliyor. 

İTÜ Enerji Enstitüsü ve İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile hazırlanan "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sertifika Programı" bu alanda İTÜ'nün uzman akademisyenleri katılımcılarla buluşturuyor. 2010 yılından beri düzenlenmekte olan ve bugüne kadar yoğun talep görmüş olan eğitim programı yeni dönemini 1 Şubat 2019'da başlatıyor.  Düzenlendiği 8 yıl boyunca enerji şirketlerinin orta ve üst düzey yöneticileri, yenilenebilir enerji alanında uzmanlaşmayı hedefleyen mühendisler ve bu alana yatırım yapmayı düşünen girişimciler tarafından yoğun ilgi gören program, 2019 yılında yenilenen içeriğiyle katılımcılarla buluşacak.

Toplam 4 gün süren eğitim programında, her gün bir yenilenebilir enerji kaynağı (Güneş Enerjisi, Hidroelektirik Enerji, Jeotermal Enerji ve Rüzgar Enerjisi) incelenmekte. Bu sene güncel süreçlerden örneklerle de desteklenen program içeriği katılımcılarına pratikte karşılaşılabilecek sorunlar ve uygulama alanları hakkında da bilgi kazandırıyor. Eğitim İTÜ Maslak kampüsünde gerçekleşiyor, eğitmen kadrosu ise şu şekilde;

Prof.Dr. Abdurrahman Satman – İTÜ Enerji Enstitüsü Kurul Üyesi/ Konvansiyonel Enerji ABD Başkanı

Prof.Dr. Altuğ Şişman – İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü/ Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Bihrat Önöz – İTÜ İnşaat Fakültesi/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik ve Su Kaynakları Laboratuvarı

Yrd.Doç.Dr. Burak Barutçu – İTÜ Enerji Enstitüsü Yenilenebilir Enerji ABD

2019 yılının ilk eğitim dönemi 1-2 Şubat/ 8-9 Şubat 2019 tarihlerinde İTÜ Maslak Kampüsünde düzenlenecek. Eğitim hakkında daha detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim sayfası:

http://www.bm-institute.com/yenilenebilirenerjiteknolojileri.htm

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:15 

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