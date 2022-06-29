Ituc 2022 Küresel Haklar Endeksi: "Türkiye İşçi Haklarında En Kötü 10 Ülke Arasında"

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından yayınlanan, 148 ülkeyi kapsayan Küresel Haklar Endeksi'ne göre, Türkiye, işçiler için en kötü 10 ülke arasında yer aldı. Raporda, "Türkiye'de 2022 yılında da işçi hakları ve özgürlükleri ihlal edilmeye devam etti. Protestolara polis müdahalesi ve sendikacılara yönelik baskılar ve tutuklamalar dikkat çekti. 2021 yıl 1 Mayıs'ında 212 kişi gözaltına alındı" hatırlatması yapıldı.

ITUC, Küresel Haklar Endeksi'nin bu yıl dokuzuncusunu yayınladı. ITUC, dünyada yükselen enflasyona ve ekonomik duruma vurgu yaparken "İşçi hakları çöküyor" uyarısı da yaptı.

Küresel Haklar Endeksi ile ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, dünya genelinde yaşanan ekonomik durumu "çoklu ve olağanüstü krizler" olarak niteledi. Tarihsel eşitsizlik seviyesi, iklim acil durumu, yaşamları ve geçim kaynaklarını yok eden pandemi, yıkıcı yerel ve küresel çatışmalar yaşandığını dile getiren Burrow, "İşçiler bu krizlerin ön saflarında" dedi.

Burrow, 2022 Küresel Haklar Endeksi'nin, "hükümetler ve işverenlerin, işçi haklarına saldırmasıyla istikrarsızlığın nasıl istismar edildiğini ortaya koyduğunu" belirtti. Dünyanın yaşanan hasarı geri almaya başlaması için yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç olduğunu belirten Burrow, bu toplumsal sözleşmenin işler, ücretler, haklar, sosyal koruma, eşitlik ve kapsayıcılığı kapsaması gerektiğine de işaret etti.

"TÜRKİYE'DE SİSTEMATİK SENDİKA DÜŞMANLIĞI" VURGUSU

Endeksin Türkiye ile ilgili bölümünde, "grev yasakları", "sendikacıların tutuklanması" ve "sistematik sendika düşmanlığı" vurgulandı. 148 ülkeyi kapsayan endekste Türkiye; işçi hakları açısından en kötü 10 ülke arasında Belarus, Brezilya, Kolombiya, Mısır, Myanmar, Filipinler, Eswatini ve Guatemala ülkeleriyle birlikte anıldı.

"Türkiye'de 2022 yılında da işçi hakları ve özgürlükleri ihlal edilmeye devam etti. Protestolara polis müdahalesi ve sendikacılara yönelik baskılar ve tutuklamalar dikkat çekti. 2021 yıl 1 Mayıs'ında 212 kişi gözaltına alındı" bilgileri aktarılan raporda, işverenlerin de sistematik bir şekilde sendika düşmanı uygulamalara devam ettiği ve örgütlenmeye çalışan işçileri işten attığı kaydedildi. Şu olaylar hatırlatıldı:

" Kocaeli'de bulunan ve Renault, Fiat, Toyoto, Hyundai ve Ford gibi markalara üretim yapan Farplas Otomotiv fabrikası işçileri ücret artışı talebiyle Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye oldular. İşten çıkartmaları protesto etmek için fabrika içinde eylem yapan işçilere polis müdahale etti. Polisin biber gazı kullandığı müdahale sırasında sendika şube yöneticileri Necmettin Aydın ve Engin Kulu'nun aralarında bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. Polis biber gazı kullanmaya gözaltı araçlarında da devam etti ve yaralananlar oldu."

"13 ÜLKEDE SENDİKACILAR ÖLDÜRÜLDÜ"

Endeksle birlikte yayınlanan rapordan öne çıkan başlıklar da şöyle:

"- Bu yıl El Salvador, Nijer ve Suudi Arabistan için ülke notları iyileşirken Ermenistan, Afganistan, Avustralya, Burkina Faso, Gine, Jamaika, Lesoto, Hollanda, Tunus ve Uruguay için kötüleşti.

13 ülkede sendikacılar öldürüldü. Ülkelerin yüzde 41'inde ifade ve toplanma özgürlüğü ihlal edildi. 69 ülkede işçiler keyfi tutuklamalar ve gözaltılar yaşadı. Ülkelerin yüzde 66'sı işçilerin adalete erişimini engelledi veya kısıtladı.

113 ülke, işçileri sendika kurma veya sendikaya katılma haklarından mahrum bıraktı. Bu sayı 2021'de 106'daydı. Afganistan, Burkina Faso, Myanmar, Suriye ve Tunus'taki işçiler, işyeri temsilinden dışlandı.

Ülkelerin yüzde 77'si işçilerin sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkını engelledi.

"ÜLKELERİN YÜZDE 87'Sİ GREV HAKKINI İHLAL ETTİ"

Ülkelerin yüzde 74'ünde, yetkililer sendikaların tescilini engelledi. Afganistan, Belarus, Mısır, Ürdün, Hong Kong, Myanmar ve Sudan'daki bağımsız sendikal faaliyetlere yönelik devlet baskısı arttı.

50 ülke işçileri fiziksel şiddete maruz bıraktı. 2021'de bu sayı 45'ti.

Ülkelerin yüzde 87'si grev hakkını ihlal etti. Belarus, Mısır, Hindistan, Myanmar, Filipinler ve Sudan'daki grevler, sendika liderlerinin tutuklanması veya şiddetli baskıyla söndürüldü.

Her beş ülkeden dördü toplu pazarlığı engelledi. Toplu pazarlık hakkı kamuda ve özel sektörde aşındırıldı. Tunus'ta, başbakanın izni olmadan sendikalarla müzakere yapılmasını yasakladı."