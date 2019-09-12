ITUC'tan Hak-İş'e destek mektubu

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın bazı belediyelerdeki haksız yere işten çıkarmalara dikkati çekmek amacıyla Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow'a yazdığı mektuba ITUC'dan destek cevabı geldi.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Hak-İş Genel Başkanı Arslan, CHP ve HDP'ye geçen belediyelerdeki haksız yere işten çıkarmalara dikkati çekmek ve bu durum hakkında üyesi olduğu uluslararası kuruluşları bilgilendirmek için ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow'a 4 Eylül'de mektup yazdı.

Arslan'ın mektubuna, ITUC Genel Sekreteri Burrow adına ITUC Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor cevap yazdı. Tudor, mektubunda, "Bu zor zamanınızda dayanışma içinde olacağımızdan emin olabilirsiniz. ETUC ve EPSU/PSI ile de eylem konusunda koordine olmak amacıyla istişarede olacağız ve en yakın zamanda size dönüş yapacağız." ifadelerini kullandı.