Son Dakika Haberleri: ITUC'tan işten atılan işçiler için HAK-İŞ'e dayanışma mesajı
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ITUC'tan işten atılan işçiler için HAK-İŞ'e dayanışma mesajı

27 dakika önce

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işten atılan işçilerle ilgili bilgilendirme mektubuna cevaben gönderdiği mektupta, ITUC'un HAK-İŞ ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

ITUC'tan işten atılan işçiler için HAK-İŞ'e dayanışma mesajı, System.String[]

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işten atılan işçilerle ilgili bilgilendirme mektubuna cevaben gönderdiği mektupta, ITUC'un HAK-İŞ ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işten atılan bin 500'e yakın işçiyle ilgili ITUC'a bilgi vermişti. ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow, Arslan'ın işten atılan işçilerle ilgili bilgilendirme mektubuna cevaben gönderdiği mektupta, "Yakın zamanda birçok belediyede bin 500'den fazla HAK-İŞ üyesinin siyasi nedenlerden dolayı işten çıkarıldığı, diğerlerinin ise sendikalarından istifaya zorlandığı bildirildi. ITUC, HAK-İŞ ve bu şekilde muamele gören üye sendikalarınız ile dayanışma içindedir. İşçilerin sendika üyeliği gerekçesiyle işten çıkarılması, örgütlenme özgürlüğü ilkelerinin ciddi şekilde ihlal edildiğini gösterir" dedi.


"Bu uygulamaları 87 sayılı ILO Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz" diyen Burrow mektubunda, "ITUC, HAK-İŞ ve Türkiye'deki bağımsız sendika hareketi ile tam destek ve dayanışma içindedir. Türkiye'de tam örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasını talep etmeye devam ediyoruz. Durumu yakından takip ediyoruz. Lütfen bizi yeni gelişmelerden haberdar ediniz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Mahmut Arslan, İstanbul, Sendika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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