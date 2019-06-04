iTunes 18 yıl sonra tarih oluyor
20 dakika önce
Apple, 18 yıllık iTunes uygulamasına son vereceğini duyurdu. Apple yeni işletim sistemi Catalina'nın tanıtımda, film, müzik ve podcast yayını için iTunes'in yerini Apple TV,
Apple Music ve Apple Podcasts uygulamalarının alacağını açıkladı.
Apple
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:23
18 yıllık iTunes uygulamasına son vereceğini duyurdu. Apple yeni işletim sistemi Catalina'nın tanıtımda film, müzik ve podcast yayını için iTunes'in yerini Apple TV
, Apple Music ve Apple Podcasts uygulamalarının alacağını açıkladı.
Apple'in Kaliforniya
'da yapılan yeni işletim sistemi MacOS Catalina tanıtımında, 2001 yılında Steve Jobs
'un ilk kez tanıtımını yaptığı multimedya yöneticisi iTunes'un artık kullanılmayacağı açıklandı.
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