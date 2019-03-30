İü 1453 Ödülleri" Sahiplerini Bulacak

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğrenci Konseyi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İÜ 1453 Ödülleri", 16 Nisan'da sahiplerini bulacak.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğrenci Konseyi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İÜ 1453 Ödülleri", 16 Nisan'da sahiplerini bulacak.



İÜ'den yapılan açıklamaya göre oylama, "1453odulleri.istanbul.edu.tr" internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.



Sanat dünyasından medyaya, spordan film sektörüne toplam 28 dalda, alanında en iyi 199 kişi ve kurum aday gösterilirken oylama 1 hafta daha devam edecek.



Ödül töreni, 16 Nisan'da üniversitenin Beyazıt Kampüsünde yapılacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu

Etkili Olan Kar Yağışı Doğu Anadolu'ya Yeniden Gelinlik Giydirdi

Yardımsever Öğretmen Donmak Üzereyken Bulduğu Köpeği Kilometrelerce Kucağında Taşıdı

Erdoğan, Operasyon İçin Sinyal Verdi: Seçimden Sonra Sahada Çözeceğiz