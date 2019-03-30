Son Dakika Haberleri: İü 1453 Ödülleri" Sahiplerini Bulacak

İü 1453 Ödülleri" Sahiplerini Bulacak

28 dakika önce

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğrenci Konseyi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İÜ 1453 Ödülleri", 16 Nisan'da sahiplerini bulacak.

İü 1453 Ödülleri
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğrenci Konseyi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İÜ 1453 Ödülleri", 16 Nisan'da sahiplerini bulacak.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre oylama, "1453odulleri.istanbul.edu.tr" internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Sanat dünyasından medyaya, spordan film sektörüne toplam 28 dalda, alanında en iyi 199 kişi ve kurum aday gösterilirken oylama 1 hafta daha devam edecek.

Ödül töreni, 16 Nisan'da üniversitenin Beyazıt Kampüsünde yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:49 Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Güncel
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