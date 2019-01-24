İü'den "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi"

İnönü Üniversitesi (İÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi" verilecek.

İnönü Üniversitesi (İÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi" verilecek.



İÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi" almak isteyenler, 31 Ocak'a kadar üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine başvuru yapabilecek.



Üç hafta sürecek eğitime Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 5 yıllık mesleki kıdem kazanan kişiler katılabilecek. 25 Mart'ta başlayacak arabuluculuk eğitimi, 10 Mart'ta sona erecek.

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