Son Dakika Haberleri: İü'den "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi"

İü'den "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi"

9 dakika önce

İnönü Üniversitesi (İÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi" verilecek.

İü'den
İnönü Üniversitesi (İÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi" verilecek.

İÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi" almak isteyenler, 31 Ocak'a kadar üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine başvuru yapabilecek.

Üç hafta sürecek eğitime Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 5 yıllık mesleki kıdem kazanan kişiler katılabilecek. 25 Mart'ta başlayacak arabuluculuk eğitimi, 10 Mart'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:53 Kaynak: AA

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