İÜ'den "Keşmir Sorunlarının Bölgesel ve Uluslararası Boyutları" konferansı - Son Dakika

İÜ'den "Keşmir Sorunlarının Bölgesel ve Uluslararası Boyutları" konferansı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından 29-30 Haziran'da çevrim içi olarak "Keşmir Sorunlarının Bölgesel ve Uluslararası Boyutları" konferansı düzenlenecek.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından 29-30 Haziran'da çevrim içi olarak "Keşmir Sorunlarının Bölgesel ve Uluslararası Boyutları" konferansı düzenlenecek.

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek konferans, Edebiyat Fakültesinin YouTube kanalından da canlı yayınlanacak.

Herkesin katılımına açık olacak konferans, 29-30 Haziran'da saat 11.00'de başlayıp, 15.30'da sona erecek.

Konferansa, Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Sardar Masood Khan ve Pakistan Federal Bilgi ve Yayın Bakanı Shibli Faraz'ın yanı sıra Türkiye başta olmak üzere ABD, İngiltere, Malezya, Pakistan, Katar, Güney Afrika ve Azad Keşmir'den birçok idareci ve yönetici konumundaki isim, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevli akademisyenler ve deneyimli uzmanlar katılacak. Konferansta, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi de yer alacak.

Konferansta, "35/A maddesinin feshedilmesinden sonra Keşmir'de yasa dışı ikametler ile nüfus manipülasyonu", "Keşmir direnişinin dönüşümü: Farklı perspektiften bakış", "Keşmir ve Müslüman ulusların rolü", " Hindistan'ın saldırganlığı: Güney Asya'nın barışı ve refahı için bir tehdit", "Bir gazeteci gözüyle Keşmir sorunu", "Türkiye ve diğer bazı ülkeler ile uluslararası kuruluşların Keşmir sorununa bakışı", "Keşmir: Dünyanın insan hakları görevi ve sorumluluğu", "İslami açıdan Keşmir sorunu", "Keşmir Sorununda ABD'nin rolü" gibi çeşitli konular tüm yönleriyle tartışılacak.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 17:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İÜ'den 'Keşmir Sorunlarının Bölgesel ve Uluslararası Boyutları' konferansı - Son Dakika

Son Dakika

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