İÜ Diş Hekimliği Fakültesinin tahliyesine karar verildi

İstanbul Valiliği, 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından hazırlanan ön hasar tespiti sonucunda, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın tahliyesine karar verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 26 Eylül'de meydana gelen deprem nedeniyle İÜ İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ön tespitler yapıldığı belirtildi.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde (Çapa Yerleşkesi) bulunan binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde; İç Hastalıkları Poliklinikleri Binası, Cerrahi Tıp Bilimleri Binası, Dekanlık Binası ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü binasında deprem kaynaklı yapısal bir hasara rastlanılmadığı bildirildi.

Açıklamada, aynı üniversitenin Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi Binası'nın; yapım yılı, malzeme kalitesi ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldığı aktarıldı.

İÜ Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan inceleme sonucunda bazı bölümlerin tahliyesine karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diş Hekimliği Fakültesinde bulunan 7 binada yapılan deprem ön hasar tespiti incelemesi neticesinde; binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir."

Açıklamada, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki bölümlerde de gerekli tespitlerin yapıldığı vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde; 26 Eylül'de meydana gelen depremden dolayı; Çocuk Acil binasının az hasarlı, diğer 13 binada ise yapısal bir hasar olmadığı tespit edilmiştir. Kardiyoloji Enstitüsü (Haseki) Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Bakırköy) binaları, Veteriner Fakültesi (Avcılar) binasının az hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Binaların yapım yılı ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre hareket edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda hasar tespit durumuna göre binalarda sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin devamına ilişkin karar, her iki üniversitemizin rektörlüklerince verilecektir."

Öğrenciler, binayı tahliye etti

Bu arada, İÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, eşyalarını alarak binaları tahliye etti.

Depremin ardından öğrenciler, binalar hasar gördüğü gerekçesiyle derslere girmeyerek fakülte önünde oturma eylemi yapmıştı.