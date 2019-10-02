Son Dakika Haberleri: İÜ Diş Hekimliği Fakültesinin tahliyesine karar verilmesi
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İÜ Diş Hekimliği Fakültesinin tahliyesine karar verilmesi

1 saat önce

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen deprem sonrasında İÜ Diş Hekimliği Fakültesinin binalarının tahliyesinin ardından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi için üniversitenin tüm imkanlarının sonuna kadar kullanılacağını, gerekli planlamalar...

İÜ Diş Hekimliği Fakültesinin tahliyesine karar verilmesi, System.String[]

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen deprem sonrasında İÜ Diş Hekimliği Fakültesinin binalarının tahliyesinin ardından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi için üniversitenin tüm imkanlarının sonuna kadar kullanılacağını, gerekli planlamalar yapılarak hiçbir aksamaya meydan verilmeyeceğini bildirdi.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden Çapa yerleşkesine ilişkin yapılan açıklamada, deprem sonrası üniversite yönetiminin eğitim ve öğretim binalarının güvenliği ve depremden hangi oranlarda etkilendikleriyle ilgili uzmanların nezaretinde geniş çaplı teknik çalışma başlattığı belirtildi.

Açıklamada, bu bilimsel çalışmada üniversitenin yapı işleri ve teknik daire başkanlığıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilgili uzmanların da görev aldığı ifade edilerek, çalışmaların sonucunda Çapa yerleşkesinde yer alan Diş Hekimliği Fakültesi binalarında hem deprem hem de fiziksel şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilerek binaların tahliyesine karar verildiği hatırlatıldı.

Uzmanların, Hulusi Behçet Kütüphanesi binasına ilişkin yapım yılı, malzeme kalitesi ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesinde karar verilmesi gerektiğini aktardığı kaydedilen açıklamada, Valilik makamının da bu konuda gerekli değerlendirmeleri yaparak son kararın rektörlük tarafından alınmasını uygun bulduğu anlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü binasında Bakanlık teknik ekiplerinin incelemeleri sonucunda deprem kaynaklı bir hasara rastlanılmamış olduğu belirtilmekle birlikte, İstanbul Valiliği binada sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin devamına ilişkin kararın üniversitemiz rektörlüğünce verilmesi gerektiğini beyan etmiştir. Bu gelişmeler üzerine rektörlüğümüz yönetimi ve ilgili fakültelerin yöneticileri durum değerlendirmesi yaparak, mensuplarımızın, öğrencilerimizin ve hastalarımızın emniyeti ve güvenliği için Hulusi Behçet Kütüphanesi binası ile Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü binasında gerekli tedbirleri vakit kaybetmeksizin almayı uygun bulmuştur. Alınan tedbirler ve bundan sonra uygulanacak yol haritası hem öğrencilerimiz hem de mensuplarımızla paylaşılmıştır. Buna göre, Üniversitemizin Çapa yerleşkesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi için üniversitemizin imkanları sonuna kadar kullanılacak, gerekli planlamalar yapılarak hiçbir aksamaya meydan verilmeyecektir."

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Deprem, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:40 Kaynak: AA
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