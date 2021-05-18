İÜ Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu Kulübünün 10 dilde ücretsiz kurslarının ilk etabı tamamlandı - Son Dakika

İÜ Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu Kulübünün 10 dilde ücretsiz kurslarının ilk etabı tamamlandı

18.05.2021 17:51
İÜ Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu Kulübünün 10 dilde ücretsiz kurslarının ilk etabı tamamlandı, System.String[]

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu (DODET) Kulübünce, 10 farklı dilde ücretsiz olarak düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu (DODET) Kulübünce, 10 farklı dilde ücretsiz olarak düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi kapsamında doktora, yüksek lisans ya da lisans öğrencisi toplam 31 gönüllü eğitmen ve yabancı uyruklu öğrencilerin de içerisinde yer aldığı, 10 farklı dilde ücretsiz çevrim içi eğitimin ilk etabı tamamlandı.

Kurslara yüzde 70 devam zorunluluğu şartını sağlayan 470 kursiyere yapılan çevrim içi törenle sertifikaları verilirken, kursların düzenlenmesinde görev alan gönüllü eğitmenlere de teşekkür belgesi takdim edildi.

Edebiyat Fakültesi YouTube Kanalı'ndan canlı yayınlanan ve kısa bir video gösterimiyle başlayan törene, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi de katıldı.

Törenin açılışında, DODET Kulüp Başkanı Tuğba Duran ve Kulüp Danışmanı Prof. Dr. Abdullah Kızılcık konuştu. Ücretsiz dil kurslarında gönüllü olarak Çince dersi veren Çin Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı da gönüllü eğitmenler adına bir konuşma yaptı.

Ücretsiz dil kurslarının ikinci etabının temmuz veya ağustos ayında yaz kursu olarak yapılması planlanıyor.?

Kursa farklı meslek gruplarından da katılım oldu

En çok başvuru alınan kurs, 9 bin 426 öğrenciyle İngilizce olurken, bunu 3 bin 212 öğrenciyle Arapça, 2 bin 432 öğrenciyle Korece, bin 842 öğrenci ile de Çince takip etti. En az başvuru yapılan kurs ise 117 kursiyer ile İbranice oldu.

Arapça, Farsça, Osmanlıca, Urduca, Hintçe, İbranice, Çince, Korece ve İngilizce ile yabancılar için Türkçe ücretsiz dil eğitimi için ev hanımları, kaporta ustası, esnaf ve çiftçi gibi bir çok meslek grubundan öğrenci olmayanların da başvuruda bulunması dikkati çekti.

Arapça kursuna en çok Türkiye'den başvuru yapılırken, bir kişi de Fransa'dan Arapça öğrenmek için başvurdu. Arapçaya başvuru yapan 1020 kursiyerin de üniversite öğrencisi olmadığı tespit edildi. İngilizce kursunda rekor başvuru talebi arasından başvurusu kabul edilen 107 kursiyer için 2 sınıf açıldı ancak 17 kişi belge almaya hak kazandı.

Türkçeyi öğrenmek için başvuru yapan 382 kişiden 246'sını Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu öğrenciler oluştururken, Hindistan'dan 4, Lübnan'dan 2, İtalya'dan 2, Güney Kore'den 2, Tunus'tan 1, Rusya'dan 1, Kazakistan'dan 5, İngiltere'den 2, İspanya'dan 1, Irak'tan 7, İran'dan 22, Mısır'dan 21, Pakistan'dan 7, Suriye'den 18 ve Yunanistan'dan 2 kişinin kursa katılmak istediği istatistiklere yansıdı. Farsça için 9 sınıf açılırken, onu 8 sınıf ile Türkçe, 7 sınıf ile Arapça takip etti.

İstanbul Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Edebiyat Fakültesi, Arapça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İÜ Doğu Dilleri ve Edebiyatları Topluluğu Kulübünün 10 dilde ücretsiz kurslarının ilk etabı tamamlandı - Son Dakika


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