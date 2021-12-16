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İÜ ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği yaptı - Son Dakika

İÜ ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği yaptı

16.12.2021 10:48

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) arasında "Küresel salgının İstanbul'un kültür ve sanat hayatına etkilerinin araştırılması" ve "Müzelerin eğitim mekanı olarak kullanılması" konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) arasında "Küresel salgının İstanbul'un kültür ve sanat hayatına etkilerinin araştırılması" ve "Müzelerin eğitim mekanı olarak kullanılması" konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul'un bir kültür ve sanat merkezi olduğuna işaret ederek, salgının etkileri konusunda araştırmaya destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ak, üniversitenin "toplumun bağrından çıkmış" geniş bir akademik kadroya sahip olduğunu belirterek, "Tabii bu geniş akademik kadronun elinden çıkan pek çok akademik ve bilim programa da sahip. Buradaki çıktıları biz toplumla paylaşmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle kendi mensuplarımızın kendi sektörüyle yakın ilişki içerisinde olması temel arzumuz. Bunun örneklerini de biz hem tıp, eczacılık, diş hekimliği fakültelerinde hem de edebiyat fakültesinin farklı bölümlerinde ortaya koyuyoruz." dedi.

İÜ'de sanat tarihi, arkeoloji, kültür varlıklarını koruma ve onarım, müzecilik gibi çok önemli bölümler olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mahmut Ak, "Burada yetiştirdiğimiz öğrenciler bu alanların temsilcileri olacaklar. İstiyoruz ki bilgiler teoride kalmasın. Öğrenirken sahaya da temas ederek öğrensinler istiyoruz. Turizm sektörünün yanı sıra diğer alanlarda da öğrenciler doğrudan sahaya temas ederek işi öğrenecekler." diye konuştu.

"Müzelerin önünü açacak bir projedir"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise "Müzelerin eğitim mekanı olarak kullanılması" olarak imzalanan protokolün Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra hem İstanbul'da hem de Türkiye'de bu tür eğitim alanının ve müzelerin önünü açacak bir projedir. Sadece İstanbul Arkeoloji Müzeleri değil, Türk İslam Eserler Müzemiz, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzemiz, Hafıza 15 Temmuz, Galata Mevlevihane Müzemiz ve benzerleri de İstanbul Sinema Müzemiz de yani Bakanlığımıza bağlı bütün müzeler bu anlamda üniversitemizin hizmetine amadedir. Bu protokolün örnek olmasını ve sıcak iş birliği ile gelişerek devamını diliyorum."

"Küresel salgının İstanbul'un kültür ve sanat hayatına etkilerinin araştırılması" konulu protokolünün de diğer şehirlere örnek olmasını temenni eden Yılmaz, desteklerinden dolayı İÜ yetkililerine teşekkür etti.

Program kapsamında ayrıca Adalar'da kurulacak "Edebiyat Müzesi" hakkında bir çalıştay düzenlendi.

İÜ ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği yaptı
İÜ ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği yaptı
İÜ ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği yaptı
İÜ ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği yaptı

İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji, İstanbul, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İÜ ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği yaptı - Son Dakika


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