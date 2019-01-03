İü İletişim Fakültesi Hocası Prof. Dr. Gezgin Emekli Olacak

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin, iletişim fakültesinde geçirdiği 25 yıllık akademik hayatına nisanda veda edecek.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin, iletişim fakültesinde geçirdiği 25 yıllık akademik hayatına nisanda veda edecek.



Gezgin, yaptığı yazılı açıklamada, yaş haddinden emeklilik hakkı kazandığını fakat akademiden kopmayarak, çok sevdiği mesleğine devam edeceğini belirtti.



Vakıf üniversitesinde çalışmayı düşündüğünü ifade eden Gezgin, "Henüz anlaştığım bir üniversite yok. Önüme çıkan fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyorum. Akademiden ayrılmam söz konusu olamaz. Projeler üretmek ve yayınlar hazırlamak, benim yaşamımın bir parçası. Çalışmamayı asla düşünemem. Öğrencilerimle bir arada olmaktan, ortaya bir şeyler koymaktan büyük keyif alıyorum. Hayata geçirmeyi planladığım bir sürü proje var. Onlarla ilgileneceğim." açıklamasını yaptı.



Gezgin, 2016'da Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkan üç ciltlik "Türkiye Sözlü Basın Tarihi" kitabının devamı niteliğinde bir sözlü tarih çalışmasını baskıya hazırladıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Çağının Tanığı Kadın Gazeteciler' adını verdiğimiz bu çalışmamızın amacı, Türkiye'de erkek egemen yapılanmaya sahip olan gazetecilik mesleğinde kadın gazetecilerin yaşadığı sorunları, sıkıntıları gün yüzüne çıkarmak ve çözüm aramak. Çalışmamız kapsamında 50'yi aşkın kadın gazeteci ile yüz yüze görüştük, bunların birçoğu gazetelerde yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü ve haber müdürü olarak çalışmış isimler. Aktif şekilde gazetecilik yaptıkları dönemlerde neler yaşadıklarını, hangi olaylarla karşılaştıklarını sorduk. Çok ilginç mesleki anılarını paylaştılar bizimle. Güzel bir sözlü basın tarihi çalışması olduğuna inanıyoruz."



Prof. Dr. Gezgin, geçen haftalarda, içinde yaşanılan dijital dünya ekseninde yeni iletişim teknolojilerini, değişen iletişim pratiklerini ve bu pratiklerin birey üzerindeki etkilerini incelediği "Dijital Çağda İletişim" ile iletişim dinamiklerine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan "Medya ve İletişime Diyalektik Bakış" isimli iki kitabının çıktığını hatırlattı.



Fransa'da başladığı akademisyenliğe 1994'ten itibaren İÜ İletişim Fakültesinde devam eden Gezgin, 1993-2000 yılları arasında aynı fakültede dekan yardımcılığı, 2000-2010 yılları arasında ise dekanlık görevinde bulundu.

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