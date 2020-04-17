İÜ İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinden sağlık çalışanlarına videolu destek mesajı - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarlıktan kaçınmayan sağlık çalışanlarına çektikleri video ile destek mesajı veriyor.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılmasının ardından iki milyondan fazla insanın etkilenmesine, binlerce kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan Kovid-19 ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul'da pandemiyle mücadelenin önemli merkezlerinden biri haline gelen İÜ İstanbul Tıp Fakültesinde de mücadele, gece gündüz demeden aralıksız sürüyor.

Bu süreçte hastanelerde insanları yaşatmak için tüm güçleriyle gayret gösteren sağlık çalışanlarına, toplumun her kesiminden de destek ve motivasyon mesajları yağıyor.

Pandemi nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden İÜ İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri de sağlık çalışanlarına hazırladıkları videoyla "yanınızdayız" mesajı veriyor.

Öğrenciler tarafından hazırlanan video, bir hekimin çalıştığı sırada cep telefonuna gelen mesajla başlıyor.

Mesajda, "İTF öğrencileri: Evde kaldığımız günlerde sizlere bir mesajımız var iyi ki varsınız" ifadeleri yer alıyor.

Pandemi nedeniyle evlerine dönen öğrencilerin mesajlarının bulunduğu videoda, mücadelenin her kademesinde çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edilirken alkışlarla da destek veriliyor.