İÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Darendeliler yaşamını yitirdi - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler, kalp krizi sonucu 65 yaşında hayatını kaybetti.

Üniversitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kalp krizi sonucu dün vefat eden Prof. Dr. Darendeliler için üniversitenin Onkoloji Enstitüsü önünde yarın 12.30'da anma töreni düzenleneceği öğrenildi.

Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler hakkında

Prof. Dr. Darendeliler, 3 Aralık 1955'te Amasya'da dünyaya geldi. İlkokulu Amasya Atatürk İlkokulu'nda, ortaöğretimi Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Darendeliler, 1980'de İÜ İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji (Radyasyon Onkolojisi ve Radiodiagnostik) Ana Bilim Dalı'nda 1986'da uzman olan Darendeliler, 1989'da İÜ Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçentliğe yükseldi.

Prof. Dr. Darendeliler, 1992'de İÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı'nda doçent, 1998'de ise aynı dalda profesör unvanını elde etti.

1988-1989 yılları arasında Royal Marsden Hospital Londra, Charing Cross Hospital Londra, Radyasyon Onkolojisi Bölümleri'nde gözlemlerde bulunan Darendeliler'in ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan birçok makalesi ve 5 kitabı bulunuyor.

Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler'in mesleki açıdan uluslararası ESTRO, ESMO, SIOP, ASCO gibi dernek üyeliklerinin yanı sıra Türk Onkoloji Grubu Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'nde Kurucu Üyelik, AIDS Derneği ve Galatasaray Derneği'nde de üyelikleri bulunuyordu.