İü Omarşiv Portalı Tanıtıldı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşivi (OMARŞİV) Arama ve Karşılaştırma Portalı, törenle tanıtıldı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Osmanlı Dönemi Müziği Multimedya Arşivi (OMARŞİV) Arama ve Karşılaştırma Portalı, törenle tanıtıldı.



Rektörlük binasında gerçekleştirilen törende konuşan İÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sedat Murat, İÜ Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) çatısı altında, İÜ'de görev yapan akademisyenlerin yanı sıra kendi alanında başarılı bilim, kültür ve sanat insanlarının da çalıştığını söyledi.



OMAR'ın, arşivinde yer alan müzikoloji malzemelerinin değerlendirildiği, yeni araştırma ve seslendirme çalışmalarının yayınlanmakta olduğu bir birim hüviyetiyle faaliyet gösterdiğini belirten Murat, "OMARŞİV projesi kapsamında hem içerik zenginleştirme ve malzeme toplama hem de alt yapı hazırlama, seslendirme ve benzeri çalışmalar yürütülüyor." dedi.



Murat, İÜ kütüphanelerinde bulunan müzik eserleri üzerinde yapılan çalışmaların da OMAR danışmanlığıyla devam ettiğini dile getirerek, "Tüm bu eserlerin dijital kopyalarının değerlendirilebileceği bu bilgi havuzu, ülkemiz kültür ve sanat dünyası için büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.



"Sayfanın hizmete sunulduğu ilk aşama"



OMAR Başkanı Dr. Gönül Paçacı Tunçay ise OMAR olarak kuruluştan bu yana sesli, görüntülü ve basılı pek çok yayın yaptıklarını ifade etti.



Tunçay, "Üniversitenin çatısı altında önemli çalışmaları yapmaya zaten gönüllüydük ve devam ediyoruz. Bunun başında taş plakları dijitalize edilip, Darü'l-Elhan Külliyatı'nın sesli arşivinin yayınlanması var." ifadelerini kullandı.



Projenin sunumunu yapan Tunçay, "Bu yayınlarımızın artık erişime açıldığı, arşiv portalı halinde aramaya, karşılaştırmaya müsait hale geldiği bir sitenin hizmete sunulduğu ilk aşama. Bu nedenle ben çok mutluyum, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Konserde seslendirilecek şarkıların önceden CD olarak kaydedildiğini dile getiren Tunçay, ayrıca Osmanlı dönemine ait eski kaynaklardan farklı temalarda çocuk şarkılarını da stüdyoda kaydettiklerini söyledi.



Erişime açılan OMARŞİV sayfasının nasıl kullanılacağına dair videonun gösterilmesinin ardından, OMAR Türk Müziği İcra Heyeti konser verdi.



Konserde kanun, ud, ney, tambur, kanun, bendir ve klasik kemençe gibi enstrümanlar eşliğinde "Müntehabat Notalarından Hüzzam Faslı" ve "Osmanlıca Kaynaklardan Çocuk Şarkıları" icra edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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