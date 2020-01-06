İÜ REKTÖRLÜĞÜ, YEMEK ZAMMI VE KAHVALTILARIN KALDIRILMASI KARARINI İPTAL ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İÜ REKTÖRLÜĞÜ, YEMEK ZAMMI VE KAHVALTILARIN KALDIRILMASI KARARINI İPTAL ETTİ - Son Dakika

İÜ REKTÖRLÜĞÜ, YEMEK ZAMMI VE KAHVALTILARIN KALDIRILMASI KARARINI İPTAL ETTİ

17 dakika önce

İstanbul DHAİstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yazılı bir açıklama yaparak yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına ilişkin verdiği kararı iptal ettiğini açıkladı.

İÜ REKTÖRLÜĞÜ, YEMEK ZAMMI VE KAHVALTILARIN KALDIRILMASI KARARINI İPTAL ETTİ, System.String[]

İstanbul DHA

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü yazılı bir açıklama yaparak yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılmasına ilişkin verdiği kararı iptal ettiğini açıkladı.

Üniversitenin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Üniversitesi uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden birisidir. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeleri için bu imkanı sunmaktan da her zaman büyük memnuniyet duymuştur.

2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki, hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir.

KARAR İPTAL EDİLDİGelişmeleri yakından takip eden, öğrencilerimizin dilekçelerini değerlendiren ve taleplerini dinleyen Rektörlüğümüz, yemekhane ile ilgili alınan kararı iptal ederek; öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı almıştır.

Rektörlüğümüz öğrencilerimizin yoğun talebi üzerine bütçe harcama planını yeniden gözden geçirmiş, diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağlamıştır. Önceliğimiz her zaman öğrencilerimizdir; Onların güven içerisinde, sağlıklı ve huzurlu şekilde eğitimlerine devam etmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sevgili öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim hayatı diliyoruz. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüö


İstanbul Üniversitesi, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:59 Kaynak: DHA
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