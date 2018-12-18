İü Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak Öğretim Üyeleri ile Bir Araya Geldi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile bir araya geldi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile bir araya geldi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ak, İÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'deki ilk üniversitesi sıfatına yakışmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, hem eğitim hem araştırma hem de hizmet bakımından iyi bir durumda olduklarını belirtti.



Prof. Dr. Ak, "Üniversitemiz hem eğitimde hem araştırmada hem de hizmette ülkemizde rehber durumdadır." ifadelerini kullanarak, üniversite bünyesinde 911 profesör, 346 doçent, 566 doktor öğretim üyesi, 323 öğretim görevlisi, bin 369 araştırma görevlisi ve 111 yabancı uyruklu öğretim üyesi bulunduğunu, öğrenci sayısından bahsettiklerinde ise gurur verici bir noktanın dikkati çektiğini aktardı.



Araştırma üniversitelerinin temel özelliklerinden birisinin lisansüstü eğitime önem vermesi olduğuna işaret eden Ak, "Bizim üniversitemizde şu anda 22 bin lisansüstü öğrenci vardır. Bu da toplam öğrencilerimiz arasında yüzde 29,6 gibi bir orana denk gelmektedir." ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Ak, İÜ'nün araştırma üniversitesi olarak kalması ve daha da ileriye gidebilmesi için şu anki durumunu belirleyip hedef koyduklarını ifade ederek, YÖK tarafından üniversitede başlatılan Temel Bilimler Programı (TEBİP), Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YUDAB) ve Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) ve uluslararasılaşmak kapsamında yayınlanan dergiler ile İÜ Press'e ilişkin de bilgi verdi.



Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yayınevi'ni kurarak 30 kitap projesini başlattıklarını, bu 30 kitabın 20'sini sosyal-beşeri alanda olmak üzere çeşitli alanlara ayırdıklarını ve bunun için bir takvim belirlediklerini aktararak, "2019 Eylül gibi 30 kitabımız İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yayınevi kapsamında yayınlanmış olacak." bilgisini verdi.



İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu'nun da hitap ettiği etkinlik, soruların ardından sona erdi.

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