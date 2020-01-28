İÜ Uluslararası Öğrenci Sınavı 29 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İÜ Uluslararası Öğrenci Sınavı 29 Nisan'da yapılacak - Son Dakika

İÜ Uluslararası Öğrenci Sınavı 29 Nisan'da yapılacak

6 saat önce

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 2020 (İÜYÖS 2020), 11 Nisan'da gerçekleştirilecek.

İÜ Uluslararası Öğrenci Sınavı 29 Nisan'da yapılacak, System.String[]

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı 2020 (İÜYÖS 2020), 11 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en köklü yükseköğretim kurumu İstanbul Üniversitesi, uluslararası öğrenciler ve yurt dışında ikamet edip Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyenlere yönelik uluslararası öğrenci sınavı düzenliyor.

İÜYÖS-2020, 11 Nisan 2020 Cumartesi günü dünyada 35 sınav merkezinde tek oturum olarak eş zamanlı yapılacak.

Almanca, Arapça, İngilizce, Fransızca Rusça ve Türkçe olmak üzere 6 farklı dil seçeneğinde hazırlanan İÜYÖS soru kitapçıkları, adaylara kolaylık sağlayacak.

Sınav başvuruları online alınıyor

Sınava girmek için "http://yos.istanbul.edu.tr/" adresinden 6 Mart 2020 tarihine kadar online başvuru yapmak gerekiyor.

Altı dilde hazırlanmış olan web adresinden başvuru koşulları, sınavın içeriği, önceki yıllarda çıkmış örnek sorular, taban puanlar, İstanbul'da yaşam ve başka birçok detay hakkında bilgiyi ulaşıma açıyor.

İÜYÖS sonuçları Türkiye'de 100'den fazla üniversite tarafından kabul ediliyor.

Sınav takvimi

11 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılacak olan sınav tarihine, 6 Ocak-6 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Sınav sonuçları 15 Mayıs 2020'de açıklanacak. 15 Haziran-26 Haziran tarihleri arasında tercihler alınacak.

Yerleştirme sonuçları, 8 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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