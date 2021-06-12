İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde kullanılmayan alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kullanılmayan alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkesinde bulunan kantinin yanındaki kullanılmayan alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada soğutma çalışması sürüyor.

Bu arada, yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.