IUC, Irak'ta Ekonomi ve Beşeri Bilimler Konferansı düzenleyecek - Son Dakika

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, 15 Nisan 2020 tarihinde Irak'ın Erbil kentinde'de 'Uluslararası Ekonomi ve Beşeri Bilimler' konferansının düzenleneceğini söyledi.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Azizoğlu, Türkiye yüksek öğretimde İslam coğrafyasının akademik merkezi olması gerektiğini ve bunu temel aldığını belirterek, "Akademik Bilim, İcra, Danışma ve Denetim Kurulları'nda başkan ve kurucu üye olarak 29.ülkeden 100'ün üzerinde çoğunluğu rektör görev almaktadır" dedi.



Irak'ın Erbil kentinde Akademik Kurul Başkanı Rektör Prof.Dr.Kawa Şahavani, Başkan Yardımcısı Prof.Dr.İsmail Boztosun, IUC Yönetim Kurulu Üyesi Rektör Prof.Dr. Ahmet Dezaye ve farklı Üniversitelerden 7 kurul üyesinin katılımıyla 15 Nisan 2020 de Irak'ta coğrafyamızdaki ekonomi ve beşeri bilimlerdeki son gelişmeleri ele alacak uluslar arası konferans yapılması kararı alındı. Konferans Onur Kurulu Başkanlığını kurucu başkan Orhan Hikmet Azizoğlu, Bilim Kurulu başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Hasan Aslan'ın yapacağı çalıştayda, coğrafi sorunların analiz edilip çözüm olanakları tartışılacak. - ANKARA