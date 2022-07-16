Iv. Murat Operası 23 Temmuz'da İstanbul'da - Son Dakika
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Iv. Murat Operası 23 Temmuz'da İstanbul'da

16.07.2022 13:17
Iv. Murat Operası 23 Temmuz'da İstanbul'da

Besteci Okan Demiriş’in "IV. Murat Operası", 23 Temmuz’da Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde İstanbul seyircisiyle buluşacak.

Besteci Okan Demiriş'in "IV. Murat Operası", 23 Temmuz'da Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde İstanbul seyircisiyle buluşacak.

Dünyada ilk kez denize karşı düzenlenen Opera Festivali olma özelliğini taşıyan 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin dev kadrosu, tarihin görkemli seferlerinden birini gerçekleştiren Sultan IV. Murat'ın hayatını ele alan "IV. Murat Operası'nı sergileyecek.

Hayatını 2010'da kaybeden Türk operasının büyük ustası, besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in "IV. Murat Operası", Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz on bir yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat'ın yaşam öyküsünü konu alıyor.

Eserde "Sultan Murat" rolünü Engin Suna, "Kösem Sultan" rolünü Arzu Yaman, "Sadrazam Topal Recep Paşa" rolünü Umut Tarik Akça canlandıracak. Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahnede olacağı 3 perdelik eserin dekor tasarımı Özgür Usta'ya, kostüm tasarımı Gazal Erten'e, Işık Tasarımı Mustafa Eski'ye ait. Librettosu Turan Oflazoğlu'na ait üç perdelik opera, Haldun Özörten, tarafından dekor ve kostümle bütünleşen bir reji anlayışı ile seyirciye sunuluyor.

200'E YAKIN KEZ KAPALI GİŞE SEYİRCİYLE BULUŞTU

İstanbul'da 3 Mayıs 1980 tarihinde  gerçekleştirilen dünya prömiyerinin ardından yaklaşık 200'e yakın kez kapalı gişe olarak Türk ve uluslararası izleyiciler ile buluşmuş olan IV. Murat Operası'nın dünya prömiyeri; eserin bestecisi Okan Demiriş yönetiminde ve Cüneyt Gökçer rejisinde AKM'de yapılmış ve ilk başrollerini Mustafa Iktu (IV. Murat) ve Leyla Demiriş (Kösem Sultan) paylaşmışlardı.

Besteci Okan Demiriş, izleyiciyle rahat diyalog kuran yapıtlarıyla ulusal Türk operasının kurulması yolunda Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini aldı. IV. Murat Operası; Türk opera repertuarının seçkin bir örneği olmasının yanı sıra Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat'ın yaşam öyküsünün anlatıyor.

Festival kapsamındaki eser 23 Temmuz Cumartesi akşamı 21.00'de Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi'nde İstanbul'da başlayacak. Biletler biletinial internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iv. Murat Operası 23 Temmuz'da İstanbul'da - Son Dakika

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