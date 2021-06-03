Iv. Ulusal Bilim Kampı Sergi ve Ödül Töreni - Son Dakika

Beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğinde, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliği, Meram Fen Lisesi Koordinatörlüğünde IV. Ulusal Bilim Kampı Sergi ve Ödül Töreni 03. 06. 2021 saat 10. 00 da başlıyor.

Mikro ve Nanoteknoloji, İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi, Eğitimde Dijitalleşme kategorilerinde birbirinden kıymetli çalışmalar etkinlikte yer alacak.

Alanında uzman akademisyenlerin yer aldığı "Bilim Kampı Değerlendirme Kurulu" tarafından seçilen eşsiz bilimsel projelerin toplamda 100. 000? ödül için yarışacağı IV. Ulusal Bilim Kampı Sergi ve Ödül Töreni müthiş bir heyecana sahne olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları IV. Ulusal Bilim Kampı Sergi ve Ödül Töreninde sizleride aramızda görmekten mutluluk duyarız.

03. 06. 2021 saat 10. 00 youtube/Ortaöğretim Genel Müdürlüğü kanalında. BEKLİYORUZ...