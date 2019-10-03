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Iva Slonjsak, Elazığ İl Özel İdare'de

7 dakika önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare, Hırvat oyuncu Iva Slonjsak'ı kadrosuna kattı.

Iva Slonjsak, Elazığ İl Özel İdare'de, System.String[]

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare, Hırvat oyuncu Iva Slonjsak'ı kadrosuna kattı.


Yeni sezonda Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, kadrosuna 4. yabancı takviyesini yaptı. Daha önce WNBA ekibi Los Angeles Sparks'tan Riquana Williams, Fenerbahçe'den Kia Vaughn ve iç transferde de Lauren Ervin'le anlaşan kulüp, Çukurova Basketbol'dan Hırvat milli oyuncu Iva Slonsjak'la her konuda anlaşma sağladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol takımımız son olarak Çukurova Basketbol takımında forma giyen 22 yaşındaki Hırvat forvet Iva Slonjsak ile anlaşmaya vardı. Iva Slonjsak'a şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, bordo-beyaz forma altında nice başarılar temenni ediyoruz" denildi.


2017 ve 2018 yıllarında Slovenya Ligi All-Star MVP'si ve sayı lideri olan Slonjsak, 2018 yılında Avrupa'da yılın forveti unvanını da almıştı. - ELAZIĞ

basketbol, Türkiye, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:02 Kaynak: İHA
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