Ivan Angulo Galatasaray'a!

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktüroğlu gibi yerli isimlerle anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, gözünü yabancı transferine dikti. Teknik direktör Fatih Terin'in isteği üzerine kanat forvet bölgesine öncelik veren Galatasaray, Emre Mor, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz transferlerinin izini silmek istiyor.



Babel ve Emre Mor'dan bir türlü yüzü gülmeyen sarı-kırmızılılar, büyük uğraşlar verip Henry Onyekuru'yu kiralamıştı. Ancak sezon bitmeden Nijeryalı'nın Monaco tarafından çağrılması; Fatih Terim'i kızdırdı. Fransızlar'ın bu tutumunda rahatsızlık duyan İmparator'un süratli bir kanat transferi istedi; "Bonservisini de alalım" dediği öğrenildi.



Asist Analiz'den Arda Ün'ün haberine göre; Arayışlarını sürdüren yönetim, geçtiğimiz sezondan bu yana takip ettiği Ivan Angulo'nun ismini kurt hocaya sundu. İmparator, Kolombiyalı için onay verdi.



Devre arasında; Henry Onyekuru'nun alternatifi olarak belirlenen Angulo, Nijeryalı'nın transferi gerçekleşince geçici bir süreliğine rafa kaldırılmıştı. Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi, Terim'in de onayını alarak uzun süredir takibinde olduğu 21 yaşındaki oyuncuya yeni sezonda Parçalı'yı giydirmek için harekete geçti.



Cruzeiro'ya kiralanan ancak bonservisi Palmeiras'ta olan genç Kolombiyalı için Radamel Falcao'nun da kefil olduğu öğrenildi. Deneyimli golcünün vatandaşı hakkında olumlu referans olması; sarı-kırmızılılar ile Brezilya ekibi arasındaki görüşmelerin resmiyete dökülmesini bir nebze de olsa hızlandırması bekleniyor.



Maçın ardından Fatih Terim;







