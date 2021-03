İvan Dijakovic ve Sufyan Cultrera Sporun Önemini Açıkladılar - Son Dakika

İş yaşamındaki başarılarının yanında spor alanında gösterdiği faaliyetlerle de adından söz ettiren Cultrera sporun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayarak "Spor yapmayı her yaştan kişiye tavsiye ediyorum, spor olmadan bir yaşam her zaman eksiktir," şeklinde konuştu. Yaşamının her anında spora yer verdiğini de belirten Cultrera çok uzun süreli seyahatlerinde bile yolculuk yapmaya fırsat bulabildiğini ve "Spor benim için günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası, sağlıklı ve zinde kalmak için herkes basit şekilde de spor yapabilir," dedi.

İvan Dijakovic ise özellikle koronavirüs salgını yüzünden son dönemlerde evde geçirilen sürelerin artması ile daha geniş kesimlerin spora merak duyduğunu belirtti. Profesyonel boks ve dövüş sanatları alanında eğitmen veren ve pek çok ünlü sporcunun da yetişmesinde katkısı bulunan Dijakovic "Özellikle son dönemlerde hem formda kalmak hem de sağlıklı yaşamak için spora olan ilgi artıyor. Bu durum bir spor eğitmeni olarak beni mutlu ediyor. Özellikle dövüş sanatlarına son yıllarda Avrupa'da çok daha fazla ilgi gösteriliyor. Hangi spor yapılırsa yapılsın, sporun her türlüsü insan yaşamı üzerinde büyük etkiler sağlıyor. Spor ile her zaman daha mutlu olabilirsiniz," şeklinde açıklamaları ile spor yapmanın önemine vurgu yaptı.