Son Dakika Haberleri: Ivan Rakitic, Barcelona için Napoli'ye karşı geç galibi vurdu
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Ivan Rakitic, Barcelona için Napoli'ye karşı geç galibi vurdu

21 dakika önce

Hırvat orta saha oyuncusu, FC Barcelona'ya, Napoli'ye karşı başlatılan La Liga-Serie A kupasında avantaj sağlamak için 10 dakika geride kaldı. İtalyanlar, Milik'in Rakitic'in topa vurması ve 2-1 olması için bir çekimde roket atmasıyla boşa harcanacaktı. Sonuç, Barca için üçüncü bir ön sezon öncesi zaferini kutladı

Hırvat orta saha oyuncusu, FC Barcelona'ya, Napoli'ye karşı başlatılan La Liga-Serie A kupasında avantaj sağlamak için 10 dakika geride kaldı. İtalyanlar, Milik'in Rakitic'in topa vurması ve 2-1 olması için bir çekimde roket atmasıyla boşa harcanacaktı. Sonuç, Barca için üçüncü bir ön sezon öncesi zaferini kutladı
İtalya Serie A, Barcelona, La Liga, Napoli, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:55 
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