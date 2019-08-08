Ivan Rakitic, Barcelona için Napoli'ye karşı geç galibi vurdu
21 dakika önce
Hırvat orta saha oyuncusu, FC Barcelona'ya, Napoli'ye karşı başlatılan La Liga-Serie A kupasında avantaj sağlamak için 10 dakika geride kaldı. İtalyanlar, Milik'in Rakitic'in topa vurması ve 2-1 olması için bir çekimde roket atmasıyla boşa harcanacaktı. Sonuç, Barca için üçüncü bir ön sezon öncesi zaferini kutladı
Hırvat orta saha oyuncusu, FC Barcelona
'ya, Napoli
'ye karşı başlatılan La Liga-Serie A kupasında avantaj sağlamak için 10 dakika geride kaldı. İtalyanlar, Milik'in Rakitic'in topa vurması ve 2-1 olması için bir çekimde roket atmasıyla boşa harcanacaktı. Sonuç, Barca için üçüncü bir ön sezon öncesi zaferini kutladı
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:55
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