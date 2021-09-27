İvan Sergeyeviç Turgenyev'in "İlk Aşk" eseri Türkçe yayımlandı - Son Dakika

19. yüzyıl Rus edebiyatının en önemli şair ve yazarlarından İvan Sergeyeviç Turgenyev'in "İlk Aşk" isimli kitabı, Türkçe çevirisiyle VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) tarafından yayımlandı.

Eser, bir gencin kendisinden yaşça büyük bir kadına olan aşkını, bir aile dramı çerçevesinde anlatıyor. İlk kez 1860 yılında basılan ve Abdrasul İsakov'un çevirisiyle VBKY edebiyat serisinde yerini alan eser, Çarlık Rusya'nın toplumsal değişimlerini, aile ilişkilerini ve hayal kırıklıklarını betimliyor.

Siyasi roman ve lirik aşk hikayeleri türlerini dikkat çekici örneklerini veren İvan Sergeyeviç Turgenyev, henüz 16 yaşındaki Vladimir Petroviç'in duygularını okurlara tasvir etmeye çalışıyor. Roman ayrıca Genç Vladimir'in sevdiği Zinaida Aleksandrovna'nın üzerine kurulu bir baba ve oğul anlatısı sunuyor.

Ivan Sergeyeviç Turgenyev

Sergeyeviç Turgenyev, 28 Ekim 1818'de Rusya'nın Oryol şehrinde doğdu. Özel eğitiminin ardından St. Petersburg ve Moskova üniversitelerinde okuyup Batı dillerinde yetkinlik kazandı. 1838-1841 yılları arasında Berlin Üniversitesi'nde eğitim gördüğü dönemde birçok araştırmacı, filozof ve edebiyatçıyla arkadaş oldu.

Yazar, 1856'da ilk romanı "Rudin"i yayımlandı. Bu dönemde yurt dışına seyahat etmeye başlayan Turgenyev, Paris, Berlin ve Londra gibi şehirleri dolaştı. 1859'da "Asilzade Yuvası" eserini yayımlandıktan sonra ertesi yıl "Arefe" ve "İlk Aşk"ı kaleme aldı.

Rusya'dan ayrılarak 1860'larda Baden-Baden, Londra ve Bougival'de yaşayan Turgenyev, Fransa'da yaşadığı dönemde Gustave Flaubert, George Sand, Emile Zola, Alphonse Daudet, Edmond de Goncourt ve Henry James'le arkadaşlık etti.

Turgenyev, 1879'da Oxford Üniversitesinden fahri doktora aldı. Ertesi sene Moskova'daki Puşkin anıtının açılışında bir konuşma yapan Turgenyev, 3 Eylül 1883'te Bougival'de vefat etti.

Usta yazar, sonraki yıllarda Tolstoy ve Dostoyevski ile birlikte, Rus edebiyatının altın çağının üç kutbundan biri olarak büyük saygı gördü.