İvana'dan 15 cm lik topuk show

Dünyanın en prestiji modellik ve mankenlik yarışmalarından biri olarak gösterilen "Miss Fashion TV 2019" dünya güzellik ve mankenlik yarışması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne Rocks Hotel' de kırk ülkeden güzellerin katılımı ile yapıldı. Yarışmayı Ukrayna'dan katılan 1.78 boyundaki İlona Vasko (23) kazandı. Ukraynalı güzele tacını Deniz Akkaya taktı.

Fashion TV sunucusuFransız Anja J'nin sunduğu gecede Deniz Akkaya, Erkan Özerman, Fashion TV sahibi Michel Adam, Christina Vudalı, Alara Öz(Zeki Başeskioğlu'nun torunu) ve Murat Cevahiron beş kişilik jüri üyeleri arasında yer aldılar.

KKTC'YI TANITIM KATKISI…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya adını duyurmasında önemli rol oynayan gece Fashion TV üzerinden tüm dünyaya canlı olarak yayınlandı. Bu yıl 60. yılını kutlayan Zeki Triko'nun mayo defilesinin de yapıldığı gecede zeki Triko'nun sahibi olan Zeki Başeskioğlu'nun torunu olan Alara Öz podyumda 60. yıl pastasını kesti. Gecenin dikkat çeken bir diğer ismi ise 15 cm.'lik topukları olan çizmelerle ve seksi kıyafetiyle sahneye çıkan İvana Sert oldu. "Victoria Secret" defilesi gibi bir koreografi ile sahneye çıkarak üç şarkı söyleyen İvana Sert kıyafeti ve şovu ile dikkat çekti.

FINALDE BEŞ GÜZEL TAÇ GIYDI…

Yarışmanın finalinde ise birincilik tacını Ukrayna'dan katılan 1.78 boyundaki İlona Vasko (23) taktı. Ukraynalı güzele tacını Deniz Akkaya taktı. İkinciliği Rusya'dan Anzhelika Serona (21) , üçüncülüğü ise Sırp güzeli Teodora Jankovic (20) kazandı. Ayrıca Slovenya Lara Mlaker (21) Rocks Hotel güzeli, Nijeryalı Wewimo Cythia Harry ise internet güzeli seçildiler.