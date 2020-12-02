Ivana Sert: Artık iş kabul etmiyorum

Snob Magazin'in haberine göre; Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler hakkındaki soruları da cevaplandıran Sert, "Bu süreçte işlerimi durdurdum. Artık iş kabul etmiyorum ve projelerimi erteledim. Hepimiz için zor bir süreç, yasaklara harfiyen uymalıyız. Salgının bir an önce son bulmasını diliyorum." dedi.

IVANA'YI TANIYAMADILAR

Alışveriş turuna gözlük, maske, bere ile gelen ünlü modacı tanınmakta zorlanırken bir süre daha alışveriş yaptıktan sonra vale noktasından aracını teslim alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.



