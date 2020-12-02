Ivana Sert: Artık iş kabul etmiyorum
02.12.2020 15:06
Ünlü modacı Ivana Sert, önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. AVM'de bulunan dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yapan Sert, muhabirlerin fotoğraf istediğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Ünlü modacı, dikkat çeken bir itirafta bulundu
Snob Magazin'in haberine göre; Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler hakkındaki soruları da cevaplandıran Sert, "Bu süreçte işlerimi durdurdum. Artık iş kabul etmiyorum ve projelerimi erteledim. Hepimiz için zor bir süreç, yasaklara harfiyen uymalıyız. Salgının bir an önce son bulmasını diliyorum." dedi.
IVANA'YI TANIYAMADILAR
Alışveriş turuna gözlük, maske, bere ile gelen ünlü modacı tanınmakta zorlanırken bir süre daha alışveriş yaptıktan sonra vale noktasından aracını teslim alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.
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