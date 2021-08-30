İvana Sert; Cahillikten başka bir şey değil

Daha önce birçok kez Erzurum Palandöken'e kayak için geldiğini belirten İvana Sert, Türkiye için övgüler yağdırdı. Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan Ivana Sert , Erzurum'daki Merve Özyapar'ın sahibi olduğu Ata Bronz Mobilya mağaza açılışında, 'Türkiye doğusundan, güneyine, kuzeyine, batısına kadar her bir köşesi cennet gibi bir vatan. İşim gereği çok fazla geziyorum ve Türkiye'de gezmediğim şehir kalmadı gibi. Cennet gibi bir ülke. Kıymetini bilelim' dedi.

Ev mobilyasının evin tüm ambiyansını gösterdiğini ve çok önemli olduğunu belirten Ivana Sert, 'Erzurum'da, Ata Bronz mobilya açılışında bir kadın girişimcinin iş dünyasında olması çok önemli. Erzurum'da istihdam sağlıyor Merve'yi tebrik ediyorum' diye konuştu.