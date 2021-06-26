Üye Girişi
Ivana Sert dava açtı, mahkeme nafakaya zam yaptı - Son Dakika

Ivana Sert dava açtı, mahkeme nafakaya zam yaptı

26.06.2021 07:54
Ivana Sert dava açtı, mahkeme nafakaya zam yaptı, System.String[]

Kayon Ateş'in velayetini anneye veren mahkeme, Sert'in oğluna aylık 5 bin lira nafaka ödenmesine karar vermişti.

Kayon Ateş'in velayetini anneye veren mahkeme, Sert'in oğluna aylık 5 bin lira nafaka ödenmesine karar vermişti.

Ivana Sert, 8 yılın ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne 'nafakanın artırılması' davası açtı.

Sert, çocuğunun büyüdüğünü ve ihtiyaçlarının arttığını belirtti ve 5 bin liralık nafakanın 15 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Ivana Sert'i haklı bulan mahkeme 5 bin liralık yoksulluk nafakasını 9 bin 850 liraya yükseltti.

Ivana Sert dava açtı, mahkeme nafakaya zam yaptı

İstanbul Aile Mahkemesi, Ivana Sert, Mahkeme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ivana Sert dava açtı, mahkeme nafakaya zam yaptı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'nin UFO raporu yayınlandı! Hükümet dünya dışı canlıların varlığını ciddiye almaya başladı 01:57 ABD'nin UFO raporu yayınlandı! Hükümet dünya dışı canlıların varlığını ciddiye almaya başladı Şampiyonluk sonrası sevinçten ne yapacağını bilemeyen kaleci, hakeme sarıldı 00:48 Şampiyonluk sonrası sevinçten ne yapacağını bilemeyen kaleci, hakeme sarıldı Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge 00:29 Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge
Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı 23:39 Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak 21:14 Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı 20:05 Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı 17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi 15:53 AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı         
06:54
Abdullah Gül'den AB'ye tam üyelikle ilgili samimi itiraf: Türkiye olarak neyi yapmamız gerektiğini biliyorduk ama yapamadık Abdullah Gül'den AB'ye tam üyelikle ilgili samimi itiraf: Türkiye olarak neyi yapmamız gerektiğini biliyorduk ama yapamadık         
01:04
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Fatih Terim transfer listesini yönetime sundu! PSV maçı öncesi hedefte 4 futbolcu var Fatih Terim transfer listesini yönetime sundu! PSV maçı öncesi hedefte 4 futbolcu var         
00:27
Bakan Ersoy, müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuştu: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek Bakan Ersoy, müzik saati kısıtlamasıyla ilgili konuştu: Salgının durumuna göre yeniden değerlendirilecek         
22:31
Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su         
21:00
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü Voleybol maçında çalan Müslüm Gürses şarkısı olay oldu! Milli futbolcular şaşkına döndü         
13:35
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il         
10:56
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi         
10:06
Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 08:32:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ivana Sert dava açtı, mahkeme nafakaya zam yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement