Son Dakika Haberleri: Ivana Sert'e gelinlik sözü
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Ivana Sert'e gelinlik sözü

7 saat önce

Pınar Bent, "Tarhan Bey ile evlendiğinizde mutlaka gelinliğinizi hazırlamak isterim" dedi.

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Pınar Bent, "Tarhan Bey ile evlendiğinizde mutlaka gelinliğinizi hazırlamak isterim" dedi. Ivana Sert "Her an bir sürpriz olabilir" diye cevap verdi.

Ivana Sert, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:24 
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