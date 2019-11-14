Ivana Sert'e gelinlik sözü
7 saat önce
Pınar Bent, "Tarhan Bey ile evlendiğinizde mutlaka gelinliğinizi hazırlamak isterim" dedi.
Pınar Bent, "Tarhan Bey ile evlendiğinizde mutlaka gelinliğinizi hazırlamak isterim" dedi. Ivana Sert "Her an bir sürpriz olabilir" diye cevap verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:24
MasterChef'ten elenen Mustafa, şeflere isyan etti: Keşke tabak yapmasaydım da gitseydim! Çukur 76. bölüm fragmanı yayınlandı: Akın Koçovalı'nın gerçek babası kim? Dilan Deniz Çiçek'ten cesur paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil: Sen benim gerçek kahramanımsın babam