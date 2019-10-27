Son Dakika Haberleri: Ivana Sert'e Kapadokya'da doğum günü sürprizi
Son Dakika Güncel Ivana Sert'e Kapadokya'da doğum günü sürprizi

Ivana Sert'e Kapadokya'da doğum günü sürprizi

27 dakika önce

Ivana Sert'e sevgilisi Kapadokya'da sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Ivana Sert'e Kapadokya'da doğum günü sürprizi, System.String[]

Ivana Sert'e sevgilisi Kapadokya'da sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Ivana Sert'e sevgilisinden sürpriz bir hediye geldi. Ivana Sert, doğum gününü oğlu Ateş ve sevgilisi Tarhan Telli ile Uçhisar'da lüks bir mekanda kutladı. Moda dünyasında nam salan ve daha sonra müzik dünyasına da hızla giriş yapan Ivana Sert'e doğum gününde sevgilisinden gül sürprizi geldi. Sevgilisi Tarhan Telli'nin gül demeti hediye ettiği İvana Sert, sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler aşkım" notu ile fotoğrafı paylaştı. Yeni yaşını oğlu ve sevgilisiyle Uçhisar'da lüks bir mekanda birlikte kutlayan Ivana Sert, 40 yaşına girdi.

(Şerif Taşar/İHA)

Ivana Sert, Kapadokya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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