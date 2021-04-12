Defilenin finalinde ise TV sunucusu Zahide Yetiş, podyuma çıktı. Bent, bu yıl krem rengi gelinliklerin öne çıktığını belirtti. Ayrıca modacı, 3 sağlık çalışanına gelinlik hediye edeceğini açıkladı. Bent'e defilenin finalinde başarılı çalışmaları nedeniyle iki ödül birden verildi.İman Casablanca'yı sevgilisi Enis Onat yalnız bırakmadı. Onat evlilikle ilgili "İman şu an oyunculukta hızla ilerliyor. Öncelikli onun kariyeri" dedi.
Son Dakika › Magazin › İvana Sert: Nikah pandemi bitince - Son Dakika Magazin