Ivana Sert, buz gibi havada jakuzi keyfi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ivana Sert, buz gibi havada jakuzi keyfi yaptı - Son Dakika Magazin

Ivana Sert, buz gibi havada jakuzi keyfi yaptı

28 dakika önce

Son dönemde şarkıcılığa soyunan Ivana Sert, okulların tatile girmesiyle birlikte oğlu Ateş'i yanına aldı ve soluğu Finlandiya'da aldı. Kaldığı odanın balkonunda bulunan jakuzide keyifli vakit geçiren Ivana Sert, bikinili görüntüleriyle çekici fiziğini de gözler önüne serdi.

Ivana Sert, buz gibi havada jakuzi keyfi yaptı, System.String[]

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yoğun iş temposu içerisinde kendisine fırsat yaratarak dikkat çekici paylaşımlara imza atan Ivana Sert, bu defa oğluyla birlikte çıktığı tatile dair kareler paylaştı.

JAKUZİ KEYFİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Finlandiya'ya giden ve burada kaldığı otelden görüntüler ve kısa videolar paylaşan Sert, soğuk havayı ne kadar sevdiğini paylaşımlarıyla gösterdi. Kaldığı odanın balkonunda bulunan jakuzide oğlu Ateş'le birlikte keyifli vakit geçiren Ivana Sert, bikinili görüntüleriyle çekici fiziğini de gözler önüne serdi.

GEMİ İLE YOLCULUK YAPTI

Sadece otelde konaklamakla yetinmeyen Sert, aynı zamanda burada buzları kırarak ilerleyen bir gemi ile yolculuk yapmayı da ihmal etmedi.

RAP MÜZİKLE İLGİLİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Son olarak rap müzikle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ivana Sert, "Balon gibi bir dönem bence. Çok uzun sürmeyecek. Ben rap müziğe değer vermiyorum. Rap bir müzik değil, hikayeler anlatan besteler diyebilirim. Bu sanat değil" diyerek tartışmaların fitilini ateşlemişti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:23 
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