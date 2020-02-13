Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı - Son Dakika Magazin

Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı

53 dakika önce

Ivana Sert bugün Kanal D'de ekrana gelen 2. Sayfa programına konuk oldu ve programa konuk olduğu sırada sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşım yaptı. Ivana, hesabından yaptığı ve kendisini övdüğü paylaşımın ardından Intagram'da kullanıcıların dalga konusu oldu.

Şimdilerde şarkı söyleyen eski model ve sunucu Ivana Sert sosyal medyanın diline düştü. Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden olan Ivana Sert, öyle bir hata yaptı ki kullanıcılar tüm gün onu konuştu. 2. Sayfa programına konuk olan Ivana, kendini öven bir paylaşım yaptı. Ivana Sert'in bu paylaşımını tuhaf kılan şey ise kendi kendini öven sözleri sanki başkasının yazmış gibi olmasıydı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Ivana Sert'in bu paylaşımını görenler "Ivana sahte hesaba geçmeyi unutmuş" yorumları yaptı. İşte Ivana Sert'in gülünç duruma düştüğü o paylaşımı...

Sahte hesabına geçmeyi unutan Ivana Sert, kendi kendine "Canım dostum Ivana Sert kalbi kadar kendi güzel" yorumunu yapınca sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşımın ardındankendilerini öven paylaşımları, aynı Ivana Sert'in yaptığı gibi kendi hesaplarında paylaştılar.

Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
Ivana Sert, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:25 
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