Son Dakika Haberleri: Ivana Sert'ten Görkemli Bir Açılış

Ivana Sert'ten Görkemli Bir Açılış

7 dakika önce

Pendik'te bugün hizmete giren Queen Beauty Salon'un açılışına bir çok ünlü isim katıldı.

Ivana Sert'ten Görkemli Bir Açılış, System.String[]

Salonun ortakları Hakan Akkaya ve Deniz Mohtarzade, Deniz Mohtarzade'nin babası Şaruf Mohtarzade açılışa gelen tüm konuklarla birebir ilgilendiği açılışta gözlerindeki heyecan okunuyordu. Salonun açılışını moda dünyasının gözde ismi İvana Sert'in yaptığı açılışa yurt dışında bir çok güzel ve başarılı projeye imza atmış yapımcı Hamdi Bor, İvana Sert, Cast 34 Ajans,İran'ın en tanınmış modacılarından Farnaz Salmani, yönetmen Murat Alphan, İran'lı ve Türk işadamları aileleriyle katılırlarken açılış organizasyonunu Cast 34 Ajans üstlendi.

Hakan Akkaya yönetimindeki Queen Beauty Salon'un ekibi Gamze Fidan, Narin Yalçınkaya, Merve Türkel, Burcu Korkmaz, Özlem Dağ, Cihan Önal, Burak Tercan, Ceyhan Özcan ve Melike Kara gibi isimlerden oluşuyor.

Açılış sonrasında kısa bir açıklama yapan Hakan Akkaya " 38 yıldır bu sektörün içindeyim . Sanatımın zirvesinde olduğum bu dönemde Türkiye'nin en büyük ve ciddi bir ekibe sahip kuaför salonunu ortağım Deniz Mohtarzade ile açarak hizmete başladık. Salonumuzda saç kesimi, saç tasarımı, saç renklendirme işlemleri, kaynak, röfle, ombre, balyaj, kaş kontürü, lifting, makyaj ve ağda hizmetleri sunuluyor." dedi.

İvana Sert açılış sonrası yaptığı açıklamada " Son dönemlerde gördüğüm en muhteşem kuaför salonlarından birisi kesinlikle Queen Beauty Salon." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:27 Kaynak: Bültenler

Hakan Akkaya, Ivana Sert, Güncel
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