Ivana Sert'ten sevgilisine büyük jest! - Son Dakika

Ivana Sert'ten sevgilisine büyük jest!

12.01.2021 09:46
Ivana Sert'ten sevgilisine büyük jest!, System.String[]

'Doya Doya Moda' ile ekranlara geri dönen Ivana Sert, sevgilisi Sezer Dermenci'nin doğum gününü kutlamak için Sarıyer'de bir otel odası tuttu. Sert, eski eşiyle yaşadığı nafaka gerilimi hakkında da konuştu. İşte ayrıntılar...

Sevgilisiyle evde kahvaltı yaparken bir anda valizlerini hazırlayıp otele götüren Sert, sevgilisininde kendisi gibi tarih sevgisi olduğunu o yüzden tarihi bir yapıda kalmayı tercih ettiklerini belirtti.& ;

İlişkisi hakkında konuşan Sert, "Çok mutluyuz, mutluluğumu daim olur umarım" dedi.

NAFAKA GERİLİMİ

Ivana Sert, 2013 yılında boşandığı Yurdal Sert'in oğlu için ödediği 5 bin TL'nin çocuğunun eğitim masraflarına yetmediğini belirterek yüzde 300 zam yapılması için dava açmıştı.

'OKUL MASRAFLARI ARTTI'

Bu konu hakkında düşünceleri sorulan Sert, "8 senedir nafakada artış olmadı. Artan okul masrafları sebebiyle doğal olarak bir atış bekliyorum. Avukatlar konuyla ilgileniyor" yorumunda bulundu.

Ivana Sert'ten sevgilisine büyük jest!

Ivana Sert, Okul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ivana Sert'ten sevgilisine büyük jest! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li Moderna: Koronavirüs aşısı en az 1 yıl boyunca virüse karşı koruyor Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Mesut gelirse, Perotti F.Bahçe'den gitmeli WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geceye renk katacak Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak? Bariyerleri fark etmeyen adam, tren altında kalarak feci şekilde can verdi
G.Saray'ın gündemindeki Aytaç Kara için Kasımpaşa açık kapı bıraktı G.Saray'ın gündemindeki Aytaç Kara için Kasımpaşa açık kapı bıraktı         
09:42
Aykut Kocaman, Gaziantep FK'nın başına geçeceği haberlerini yalanladı Aykut Kocaman, Gaziantep FK'nın başına geçeceği haberlerini yalanladı         
09:06
Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi         
08:43
Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 kent için sarı, 4 kent için turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 kent için sarı, 4 kent için turuncu kodlu uyarı         
08:24
Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak         
08:05
Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı         
07:35
Bayrampaşa'da otelde vahşet! Anne, çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü Bayrampaşa'da otelde vahşet! Anne, çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü         
06:47
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı         
20:54
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 09:56:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ivana Sert'ten sevgilisine büyük jest! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei